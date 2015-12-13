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بالفيديو..لطيفة لـ"أكرم حسنى": "أنت مش مصرى..والتلفزيون له فضل علينا"

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بالفيديو..لطيفة لـ"أكرم حسنى": "أنت مش مصرى..والتلفزيون له فضل علينا" بالفيديو..لطيفة لـ"أكرم حسنى": "أنت مش مصرى..والتلفزيون له فضل علينا"
هاجمت الفنانة لطيفة، الإعلامى أكرم حسنى "أبو حفيظة"، على خلفية مهاجمته التلفزيون المصرى، وسخريته من أغنية "أنت أكيد المصرى"، قائلة: "اللى بيتعلم من التلفزيون المصرى ويكبر وبعد ما يكبر يقول كده يبقى مش مصرى ..عيب".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية راغدة شلهوب : "التلفزيون المصرى فضله على كل المبدعين والفنانين والإعلاميين الموجودين بالساحة، وأغنية أكيد إنت المصرى من أهم الأغانى اللى غنيتها فى حياتى ".

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