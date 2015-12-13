صاحب أطول محاضرة فى العالم بـ"آداب الإسكندرية" اليوم

تستضيف كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، مدرب التنمية البشرية أحمد سمير، الحاصل على لقب موسوعة جينيس العالمية، بأطول محاضرة فى العالم والتى كانت مدتها 6 أيام متواصلة .

ويعقد " سمير" محاضرة، اليوم، بمدرج العبادى بعنوان"عقل جديد"، وشرح تجربة أطول محاضرة فى العالم والحصول على اللقب كأول شاب مصرى يحصل عليه واقتناصه من شاب هندى .

يشارك فى تنظيم الندوة اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وهو أول حدث ثقافى ينظمه الاتحاد بعد انتخابات اتحاد طلاب الجامعة .

- شاب سكندرى يدخل موسوعة "جينيس" بأطول محاضرة استغرقت 6 أيام متواصلة.. أحمد سمير: انعزلت عن العالم 5 أشهر استعدادا للتجربة..وفقدت الذاكرة لمدة ساعتين.. ويوجه رسالة للشباب: "ابحث عن المستحيل لتجد حياتك"