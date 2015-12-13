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بالصور .. الأكاديمية الأمريكية تكرم نجوم 2015

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السبت 12-12-2015 21:41

في افتتاح دورتها الطبية الجديدة، كرمت الأكاديمية الأمريكية الدولية العديد من نجوم الفن الذين تألقوا في عام 2015 وقدموا أعمالاً متميزة.

وأقيم احتفال كبير في فندق "جراند حياة" بالقاهرة، وتولى تكريم النجوم المستشار محمد إسماعيل الذي كان في استقبال النجوم الحاضرين وشارك في التكريم الدكتورة داليا حسن ومحمد حسن.

قدمت الحفل الفنانة مارتينا عبده وبدأ الاحتفال بكلمة تعريف بالأكاديمية ثم بدأت التكريمات بمدربة الأسود فاتن الحلو وكانت المفاجأة أن عيد ميلاد فاتن كان في نفس يوم التكريم، حيث فوجئت فاتن بتورتة للإحتفال بعيد ميلادها وشاركها هذه اللحظة النجوم المكرمين.

وخلال المناسبة، تم تكريم المطربة مروة نصر وزوجها المنتج محمد علام وكذلك النجمة لقاء سويدان والسيناريست وليد سيف وإنجي خطاب وزيزي عادل ومصمم الأزياء شريف نصر وساندي التونسية والفنانة مارتينا عبده والصحفي والإعلامي أحمد عاشور.

وفي نهاية الاحتفال توجه المستشار محمد اسماعيل بالشكر لكل النجوم الذين حضروا، وأكد أن الدورة الطبية التي تقيمها الأكاديمية ستختتم فعالياتها في الثالث من يناير القادم وسيشهد الختام تكريم مجموعة من النجوم المتميزين في مجالات الفن المختلفة.

 

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