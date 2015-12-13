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بالفيديو..البرومو الذي أثار أزمة بين لطيفة وحلمي بكر والأخير يلجأ للقضاء

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السبت 12-12-2015 23:55

أثار برومو برنامج"100 سؤال" الذي يعرض على قناة الحياة وتقدمة الاعلامية راغدة شلهوب وحلت المطربة لطيفة ضيفة فيه أزمة بين المطربة التونسية وبين الموسيقار حلمي بكر.

ظهر خلال البرومو أن راغدة تقول أن حلمي بكر قال أن سبب دخول لطيفة الوسط الفني هو أن الموسيقار محمد عبد الوهاب اختارها لأن"ساقيها"حلوين،وهو ما أُثار إنفعال لطيفة فكانت ردة فعلها عنيفة حيث قالت احترم نفسك واحترم تاريخ عبد الوهاب فلا أحد شاف ساقي من قبل.

هذا التصريح أخرج حلمي بكر عن شعورة فقال لسيدتي نت إنه لن يصمت وسينتظر عرض الحلقة قادمة ليلجأ للقضاء ولم يقاضي لطيفة فقط بل وسيقاضي البرنامج ايضاً، مشيراً أن كل منا سواء أنا أو لطيفة الجمهور يعرف تاريخ كل منا جيدا فلا داعي للحديث وكلماتها لن تقلل من تاريخه.

وعن تصريحاته التى نسبت إليه حول قوله هذا التعبير فعليا قال إنه صرح بذلك لكن تم تداوله بشكل غير لائق فهو لا يقصد التقليل أبدا من قيمة عبد الوهاب وهل يجدي أن موسيقار بحجمة واسمة يختار فنانة لأن ساقيها حلوين فقط؟!

 

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