محمد رمضان يدعم سعد المجرد في أولى حفلاته في مصر

سخّر الممثل المصري محمد رمضان الصداقة التي تجمعه بالفنان سعد المجرد، للترويج لحفل الفنان المجرد، الذي سيغني لأول مرة في مصر في 17 كانون الأول\ ديسمبر الجاري، محاولاً تشجيع "الفانز" على حضورها.

محمد رمضان نشر صورة مشتركة تجمعه بـ سعد المجرد عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وكتب تحتها "هكون موجود فى أول حفل لصديقى المحترم.. سعد لمجرد فى القاهرة.. إن شاء الله يوم 17 ديسمبر.. تمنياتى لك بالنجاح الباهر يا معلم فى بلدك الثاني مصر.

يذكر أن الفنان محمد رمضان تربطه صداقة كبيرة مع المطرب المغربى سعد المجرد الذي رافقه في رحلته في المغرب أثناء عرض فيلمه الأخير "شد أجزاء".

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