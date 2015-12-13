أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

محمد رمضان يدعم سعد المجرد في أولى حفلاته في مصر

Google+ Print

الأحد 13-12-2015 00:47

سخّر الممثل المصري محمد رمضان الصداقة التي تجمعه بالفنان سعد المجرد، للترويج لحفل الفنان المجرد، الذي سيغني لأول مرة في في 17 كانون الأول\ ديسمبر الجاري، محاولاً تشجيع "الفانز" على حضورها.

محمد رمضان نشر صورة مشتركة تجمعه بـ سعد المجرد عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وكتب تحتها "هكون موجود فى أول حفل لصديقى المحترم.. سعد لمجرد فى القاهرة.. إن شاء الله يوم 17 ديسمبر.. تمنياتى لك بالنجاح الباهر يا معلم فى بلدك الثاني مصر.

يذكر أن الفنان محمد رمضان تربطه صداقة كبيرة مع المطرب المغربى سعد المجرد الذي رافقه في رحلته في المغرب أثناء عرض فيلمه الأخير "شد أجزاء".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»