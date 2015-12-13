محافظ المنوفية يستقبل وفدا من القوات المسلحة لافتتاح مشروعات بالمحافظة

يستقبل الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم الأحد، اللواء أ.ح أيمن عبد الحميد عامر قائد المنطقة المركزية والوفد المرافق له، وذلك بديوان عام محافظة المنوفية.

وتبدأ الزيارة بشرح لأهم المشروعات المنفذة على أرض المحافظة من قبل القوات المسلحة، وذلك بقاعة الاجتماعات، ثم التحرك لافتتاح منفذ بيع المنتجات الغذائية الكائن بأرض المحلج بجوار الكوبرى العلوى، ومدرسة السيدة خديجة بشبين الكوم بعد تطويرها وتجديدها، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز بقرية البتانون مركز شبين الكوم، وافتتاح طريق ترعة العطف مركز قويسنا.