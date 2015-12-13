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وكيل التعليم بكفر الشيخ: سنشارك فى بطولة كرة القدم لذوى الاحتياجات الخاصة

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وكيل التعليم بكفر الشيخ: سنشارك فى بطولة كرة القدم لذوى الاحتياجات الخاصة وكيل التعليم بكفر الشيخ: سنشارك فى بطولة كرة القدم لذوى الاحتياجات الخاصة
قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية لها، مساء أمس السبت، إنها قررت مشاركة فريق الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فى بطولة كرة القدم للمعاقين ذهنيا، والتى تقام فى الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر الجارى بأبو قير بالإسكندرية.

وأضافت رحاب رشاد سالم مدير إدارة التربية الخاصة، ومنال أبو المجد موجه عام التربية الرياضية، أن الفريق المسافر هو الفريق الفائز فى بطولة الموهوبين لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى أقيمت فى فبراير الماضى، لتأهيله لتمثيل المحافظة فى بطولة الجمهورية التى ستقام بمدينة الإسماعيلية متمنيين لفريق المحافظة تمثيل مشرف فى بطولتى الإسكندرية والإسماعيلية.

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