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نائب بالمنتزه لوزير التموين: "مش عايزين نطالب المواطن تانى بربط الحزام"

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نائب بالمنتزه لوزير التموين: "مش عايزين نطالب المواطن تانى بربط الحزام" نائب بالمنتزه لوزير التموين: "مش عايزين نطالب المواطن تانى بربط الحزام"
قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه أول أن الدورة الجديدة للبرلمان يتوقف عليها مستقبل ، مشيراً إلى ضرورة التركيز - بالتوازى مع مكافحة الإرهاب - على احتياجات المواطن المصرى، ومعالجة مشكلاته بعد معاناة استمرت سنوات.

ووجه عبد الفتاح كلامه لوزير الدكتور خالد حنفى بالغرفة التجارية قائلاً: "مش عايزين نطالب الشعب تانى بربط الحزام.. وننتظر من الجديدة تحقيق مطالبهم".

وأضاف عبد الفتاح "الاستقرار فى مصر سيأتى عندما يكون هناك تنمية ولن تحدث دون استثمار للموارد، قائلاً "دى شغلة الحكومة فى الأساس والنواب هتدعم الحكومة ببرنامج طموح، وسنساعد الرئيس ولن ننظر للقلة التى ترغب فى إعادتنا للخلف".

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مصر 365

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