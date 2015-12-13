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ياسر عمر: نواب أسيوط لم يعترضوا على تعيين أمين عام المجلس الجديد

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ياسر عمر: نواب أسيوط لم يعترضوا على تعيين أمين عام المجلس الجديد ياسر عمر: نواب أسيوط لم يعترضوا على تعيين أمين عام المجلس الجديد
قال ياسر عمر عضو مجلس النواب عن أبنوب والفتح إن قرار المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية بشأن تعيين المستشار أحمد سعد أمينا عاما لمجلس النواب خلفا لخالد الصدر أخذ أكبر من حجمه، معربا عن ترحيبه بالمستشار أحمد سعد، قائلا: "أتمنى أن يكون على قدر عال من الكفاءة وعلى قدر المسئولية".

وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العجاتى رجل قانون، ولا يمكن أن يتصرف إلا وفقا للقانون، ولا يمكن أن تمر عليه مثل هذه الأمور إلا بشكل مدروس وبما يتفق مع صحيح القانون.

وأوضح عمر أنه تواصل مع عدد من نواب أسيوط الذين أدرجت أسماؤهم على المواقع الإلكترونية ضمن المعترضين على قرار العجاتى، وأكدوا له أنهم لم يوقعوا على أى أوراق أو اعتراضات عدا اثنين منهم، مضيفا أن ١١ من نواب أسيوط فوجئوا بأن أسماءهم موضوعة ضمن مذكرة اعتراض على القرار وبالانتقال بهم تبين عدم معرفتهم بالأمر، وأنه تم وضع أسمائهم دون علمهم وأكبر دليل على ذلك أن الأوراق المنشورة مكتوبة على الكمبيوتر ودون توقيع.

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