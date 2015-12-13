ننشر تفاصيل تحرير طفل نجع حمادى المختطف

كشف مصدر أمنى مسئول عن تفاصيل قصة اختطاف طفل نجع حمادى أثناء ذهابه لمدرستة الابتدائية بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى منذ عدة أيام، وتحريره من قبل الأجهزة الأمنية دون دفع فدية.

أكد المصدر أن الخاطفين تربصوا للطفل أنطونيوس فام برتى 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائى أثناء ذهابه لمدرستة بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادى، وقاموا باختطافه تحت تهديد السلاح، حيث كانوا يحملون بنادق آليه ويستقلون سيارة بدون لوحات.

وأضاف المصدر أنه بعد تشكيل فريق بحث ضم عددا من ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى تحت إشراف العميد أيمن فتحى رئيس المباحث، أفادت التحريات التى قادها العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى بنجع حمادى، وأشرف عليها اللواء هشام خطاب مدير المباحث أن المتهمين قاموا باختطاف الطفل واحتجازه بمنزل مهجور بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادى، وطالبوا أسرته بدفع فديه مليون جنيه، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت فى تحديد هوية المتهمين ومكان احتجاز الطفل، وتمت مداهمة المنزل وتحرير الطفل والقبض على المتهمين والبنادق الآلية المستخدمة.

كان اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا منذ 5 أيام يفيد قيام مجهولين مسلحين يستقلون سيارة باختطاف طفل يدعى أنطونيوس فام برتى 10 سنوات بالصف الرابع الابتدائى، بقرية الرحمانية، أثناء عودته من المدرسة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير الطفل المختطف، والقبض على المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية، وأفاد مصدر أمنى أنه لم يتم دفع فدية للخاطفين.