حبس عاملين قتلا "سباك" فى مشاجرة بعد معاكسة فتاة بكرداسة

أمرت النيابة العامة بكرادسة بتشريح ودفن جثة سباك لقى مصرعه فى مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب معاكسة فتاة بمنطقة كرادسة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل "السباك".

كشفت تحريات المباحث أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب معاكسة فتاة أثناء سيرها بالشارع، وأطلقت بها الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل المجنى عليه، وتمكن رجال المباحث من ضبط اثنين من المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.