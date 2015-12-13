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واشنطن تدين بشدة هجوم داعش الإرهابى على الحسكة بسوريا

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واشنطن تدين بشدة هجوم داعش الإرهابى على الحسكة بسوريا واشنطن تدين بشدة هجوم داعش الإرهابى على الحسكة بسوريا

>أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، بشدة سلسلة التفجيرات الانتحارية التى شنها تنظيم "داعش" الإرهابى على الحسكة شمال شرق سوريا، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين السوريين بعضهم كان بأحد المستشفيات وبسوق تجارى فى المنطقة.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى فى بيان له اليوم، عن عزاء الولايات المتحدة لأسر ضحايا الهجوم البربرى.

وأكد كيربى، أن الهجوم يكشف مرة اخرى نوعية الاعتداءات المروعة التى يرتكبها عناصر تنظيم "داعش" ضد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء فى سوريا والعراق، كما يؤكد الحاجة إلى التصميم الدولى على دعم هؤلاء الموجودين على الأرض لمحاربة تنظيم "داعش".
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