مصرع شخص وإصابة أخر فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة على طريق قرية "دوش – باريس" بالوادى الجديد، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة العام، ثم تمت إحالته إلى مستشفى أسيوط الجامعى، كما تم نقل جثة المتوفى إلى المشرحة، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

وكان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد قد تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة دفع رباعى على طريق دوش –باريس، ما أسفر عن مصرع " محمود محمد أبو العباس " 28 سنة وإصابة " عبده فتحى " 20 سنة بكسر فى العمود الفقرى واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالته، كما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.