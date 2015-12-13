ضبط صاحب محل أدوات كهربائية غير مرخص بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب محل غير مرخص للأدوات الكهربية، بحوزته 10 آلاف متر سلك، وخراطيم كهربائية مغشوشة ومجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، تفيد بقيام مالك محل غير مرخص لتجارة الأداوت الكهربائية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوات الكهربية المغشوشة والأسلاك الخالية من أى مستندات أو فواتير تفيد بمشروعية حيازتها أو مصدرها، وعرضها للبيع بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط مديره المسئول 10920 مترا من الأسلاك الكهربية المغشوشة والخراطيم، مدون عليها علامة تجارية "السويدى - علاء الدين"، و500 لمبة بدون فواتير وتم تحرير عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.