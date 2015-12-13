أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط صاحب محل أدوات كهربائية غير مرخص بالقاهرة

Google+ Print
ضبط صاحب محل أدوات كهربائية غير مرخص بالقاهرة ضبط صاحب محل أدوات كهربائية غير مرخص بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب محل غير مرخص للأدوات الكهربية، بحوزته 10 آلاف متر سلك، وخراطيم كهربائية مغشوشة ومجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة، تفيد بقيام مالك محل غير مرخص لتجارة الأداوت الكهربائية بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوات الكهربية المغشوشة والأسلاك الخالية من أى مستندات أو فواتير تفيد بمشروعية حيازتها أو مصدرها، وعرضها للبيع بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المحل المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط مديره المسئول 10920 مترا من الأسلاك الكهربية المغشوشة والخراطيم، مدون عليها علامة تجارية "السويدى - علاء الدين"، و500 لمبة بدون فواتير وتم تحرير عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد