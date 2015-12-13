القبض على وكيل مكتب بريد اختلس 200 ألف جنيه من عهدته بالإسكندرية

نجحت شرطة بريد الإسكندرية فى القبض على موظف بمكتب بريد استغل طبيعة عمله، وقام بالتلاعب فى حسابات المكتب، واستولى على 200 ألف جنيه.

وكانت معلومات قد وردت لإدارة شرطة البريد، تفيد قيام أحد موظفى مكتب بريد البيطاش التابع لمنطقة بريد برج العرب – الإسكندرية بالتلاعب فى حساب المكتب.

وبإجراء التحريات السرية بمعرفة ضباط مباحث الإدارة والفحص، أكدت صحة ما ورد من معلومات وتبين قيام " أيمن .ا " – 36 سنة وكيل مكتب بريد البيطاش التابع لمنطقة بريد برج العرب المقيم بشارع الهانوفيل – دائرة قسم شرطة الدخيلة الإسكندرية، باختلاس مبلغ 200 ألف جنيه من عهدته والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والفحص أعترف بارتكابه الواقعة، وقام بسداد المبلغ، وتحرر المحضر رقم 2 أحوال إدارة شرطة البريد وجارى إخطار النيابة للمواصلة التحقيق.