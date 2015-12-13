بالفيديو - إنتر يقسو على دفاع أودينيزي ' الأليف ' برباعية

روما،(إفي): ابتعد نادي إنتر ميلانو بصدارة الكالتشيو مؤقتا بعدما اكتسح مضيفه أودينيزي (0-4) اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ16 لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

حملت رباعية "النيراتزوري" توقيع كل من المهاجم الأرجنتيني وقائد الفريق ماورو إيكاردي، ثنائية في الدقيقتين 23 و84 ، والصربي ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة 31 والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 86.

دفاع أودينيزي كان أليفا.. إذ صنع هدفين من الرباعية التي أحرزها إنتر.

تقدم إنتر في النتيجة بعد خطأ دفاعي من أصحاب الأرض ليخطف إيكاردي الكرة ويمر بمهارة لينفرد بالحارس اليوناني أوريستيس كارنيزيس ويضع الكرة على يمينه.

وضاعف يوفيتيتش النتيجة بعدما استغل هفوة دفاعية أخرى من لاعب أودينيزي، ماوريزيو دوميزي، لينفرد على إثرها بالحارس ويضع الكرة ساقطه من فوقه بمهارة.

وعاد إيكاردي من جديد لزيارة الشباك بخطأ دفاعي آخر في إعادة الكرة ليتوغل داخل منطقة الجزاء وسيدد كرة قوية على يسار كارنيزيس، قبل أن يختتم الكرواتي بروزوفيتش الغلة التهديفية بهدف رائع بعدما مر من الياسر وسدد كرة مقوسة قوية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس اليوناني.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد إنتر لـ36 نقطة ليبتعد مؤقتا بالصدارة، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة لقائي منافسيه المباشرين فيورنتنينا (32) ونابولي (31) أمام يوفنتوس وروما على الترتيب، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحقق بولونيا فوزه الثاني على التوالي، بعد فوزه في الجولة الماضية أمام نابولي (3-2)، بالفوز القاتل الذي عاد به اليوم من ملعب جنوى بهدف نظيف.

وجاء الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر اللقاء عبر أقدام لوكا روسيتيني.

وشهد اللقاء طرد لاعب من كل فريق حيث خرج دييجو بيروتي، لاعب جنوى، بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 81 ، قبل أن يخرج الغيني أمادو دياوارا بالبطاقة الصفراء الثانية بعد هدف فريقه مباشرة.

وبهذا الانتصار الغالي يرفع بولونيا رصيده من النقاط لـ19 في المركز 12. بينما تجمد رصيد جنوى عند 16 في المركز السابع عشر ليقترب أكثر من مناطق الخطر.

وأكرم باليرمو ضيافة فروسينوني بعدما سحقه برباعية مقابل هدف.

وتقدم أصحاب الأرض في النتيجة بعد خمس دقائق من البداية عبر إدواردو جولدانيجا قبل أن يضاعف فرانكو فازكيز النتيجة في الدقيقة 17.

وقلص باولو ساماركو النتيجة لفروسينوني في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، زاد المقدوني ألكسندر تراجكوفسكي من الفارق لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 60 قبل أن يختتم المهاجم الإيطالي المخضرم ألبرتو جيلاردينو رباعية باليرمو في الدقيقة 86.

وارتقى باليرمو بعد هذا الفوز للمركز الرابع عشر بـ18 نقطة بينما ظل فروسينوني في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

وتم تأجيل اللقاء الذي كان سيجمع بين ساسولو وتورينو، على ملعب الأول، بسبب سوء الأحوال الجوية وتعذر الرؤية بسبب الضباب، حيث سيتم تحديد ميعاد آخر للمباراة في وقت لاحق.

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