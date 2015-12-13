ديل بوسكي يأسف لوجود مناوشات بين لاعبي منتخب إسبانيا

باريس (إفي): قال المدير الفني للمنتخب الإسباني فيسينتي ديل بوسكي إن وجود مناوشات بين اللاعبين ليس أمرا جيدا، وذلك بعد فاصل التراشق الأخيرة بين ألبارو أربيلوا لاعب ريال مدريد ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه.

وقال ديل بوسكي "وجود مناوشات ليس أمرا صحيا، في المنتخب حينما كانت توجد مشكلات كنا نعمل على حلها، ولكن الأمر يتعلق الآن بالأندية، مدرب المنتخب ليس لديه شيء يقوله، أظن أننا سنتحدث مع الجميع حينما ينضموا للمنتخب".

ورفض ديل بوسكي التعليق على تصريحات بيكيه الأخيرة بخصوص أربيلوا والذي قال فيها اللاعب الكتالوني إن "أربيلوا ليس صديقه بل مجرد معرفة".

وتكمن المشكلة في أن كلمة معرفة بالإسباني هي "conocido" ولكن بيكيه أثناء التصريح قالها مرة كاملة وأخرى مقسمة على جزئين "cono" و"cido"، مع العلم بأن المقطع الأول "cono" يشكل كلمة لوحدها وهي "قمع المرور".

وتستخدم بعض الجماهير على الشبكات الاجتماعية هذه الكلمة مصحوبة بصور ساخرة لأربيلوا مع الأقماع المرورية للاستهزاء من انخفاض مستواه الدفاعي وأنه يقف أمام المهاجمين دون حراك، تماما مثل الأقماع المرورية في اختبار القيادة لاستخراج الرخصة، ولكنها لا تحمل أي معنى نابيا.

وكانت بداية الأزمة تتمثل في التغريدة الساخرة التي نشرها بيكيه بعد فضيحة اشراك ريال مدريد للروسي دينيس تشيرشيف في كأس الملك أمام قادش على الرغم من عدم قانونية الأمر نتيجة لتراكم البطاقات الأمر الذي أدى لاقصاء الـ"ميرينجي من البطولة".

وقال أربيلوا الأسبوع الماضي للرد على بيكي بنفس الأسلوب التهكمي إنه في يوم ما سيرى صديقه بيكيه في برنامج (نادي الكوميديا) الساخر، وأن آخر 10 سنوات في تاريخ برشلونة لا يمكن أن توازي تاريخ الريال.