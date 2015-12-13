أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ديل بوسكي يأسف لوجود مناوشات بين لاعبي منتخب إسبانيا

Google+ Print
ديل بوسكي يأسف لوجود مناوشات بين لاعبي منتخب إسبانيا ديل بوسكي يأسف لوجود مناوشات بين لاعبي منتخب إسبانيا

باريس (إفي): قال المدير الفني للمنتخب الإسباني فيسينتي ديل بوسكي إن وجود مناوشات بين اللاعبين ليس أمرا جيدا، وذلك بعد فاصل التراشق الأخيرة بين ألبارو أربيلوا لاعب ريال مدريد ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه.

وقال ديل بوسكي "وجود مناوشات ليس أمرا صحيا، في حينما كانت توجد مشكلات كنا نعمل على حلها، ولكن الأمر يتعلق الآن بالأندية، مدرب المنتخب ليس لديه شيء يقوله، أظن أننا سنتحدث مع الجميع حينما ينضموا للمنتخب".

ورفض ديل بوسكي التعليق على تصريحات بيكيه الأخيرة بخصوص أربيلوا والذي قال فيها اللاعب الكتالوني إن "أربيلوا ليس صديقه بل مجرد معرفة".

وتكمن المشكلة في أن كلمة معرفة بالإسباني هي "conocido" ولكن بيكيه أثناء التصريح قالها مرة كاملة وأخرى مقسمة على جزئين "cono" و"cido"، مع العلم بأن المقطع الأول "cono" يشكل كلمة لوحدها وهي "قمع المرور".

وتستخدم بعض الجماهير على الشبكات الاجتماعية هذه الكلمة مصحوبة بصور ساخرة لأربيلوا مع الأقماع المرورية للاستهزاء من انخفاض مستواه الدفاعي وأنه يقف أمام المهاجمين دون حراك، تماما مثل الأقماع المرورية في اختبار القيادة لاستخراج الرخصة، ولكنها لا تحمل أي معنى نابيا.

وكانت بداية الأزمة تتمثل في التغريدة الساخرة التي نشرها بيكيه بعد فضيحة اشراك ريال مدريد للروسي دينيس تشيرشيف في كأس الملك أمام قادش على الرغم من عدم قانونية الأمر نتيجة لتراكم البطاقات الأمر الذي أدى لاقصاء الـ"ميرينجي من البطولة".

وقال أربيلوا الأسبوع الماضي للرد على بيكي بنفس الأسلوب التهكمي إنه في يوم ما سيرى صديقه بيكيه في برنامج (نادي الكوميديا) الساخر، وأن آخر 10 سنوات في تاريخ برشلونة لا يمكن أن توازي تاريخ الريال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه