ملف مكافحة المخدرات على طاولة «التحضيرية».. اليوم

تعقد اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم الأحد اجتماعها السادس عشر بمقر أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالرياض، برئاسة وكيل وزارة الداخلية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور أحمد بن محمد السالم، وبحضور أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" عبدالإله بن محمد الشريف، وبحضورالأعضاء الممثلين للقطاعات والجهات الحكومية المعنية بمجال مكافحة المخدرات وكلاء الوزارات من وزارة الصحة، ووزارة العمل، ومن المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومن مصلحة الجمارك، ومن وزارة الشؤون الإسلامية، ومن الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ومن وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الثقافة والإعلام، والأمن العام.

وسيتم مناقشة ماتم من نتائج في الاجتماع الخامس عشر وما اتخذ من توصيات وقرارات، وملخص عن الدراسات المنجزة من قبل أمانة اللجنة، ومشروعات فرق العمل بالمناطق، كما سيناقش الاجتماع منظومة من السياسات والبرامج والتقارير الهادفة إلى تعزيز حماية الوطن وأبنائه من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى طرح مشروع "نبراس" ومنجزاته.

وبين "الشريف" أن هذا الاجتماع دوري لأعضاء اللجنة التحضيرية يتم من خلاله مناقشة سير الأعمال مع الجهات الشريكة وما جاء فيها من توصيات، وكذلك طرح عدد من المقترحات للمشروعات والبرامج التي تهتم بخفض الطلب على المخدرات وتوعية الأسر.