د. محمود اليماني: سلامة المرضى وتطبيق الجودة تسهمان في التحول النوعي للرعاية الصحية

حققت مدينة الملك فهد الطبية تميزا فعليا ظهر في تحسين الجودة وسلامة المرضى في جميع مستشفياتها ومراكزها التخصصية، يتمثل في تطبيق أعلى المعايير الدولية الخاصة في جودة ما تقدمة من أساليب الرعاية الصحية في خدمات المرضى.

وربطت مدينة الملك فهد الطبية احتفالها السنوي بيوم الجودة هذا العام والذي سيكون اليوم الأحد 2 ربيع الأول ويستمر لمدة يومين في بهو المستشفى الرئيسي، بيوم توعوي أسمته سلامة المرضى حيث خصصت معرضا متكاملا على شكل مستشفى مصغر يتم به عرض محاكاة للواقع عن دخول المريض للطوارئ وشرح مفهوم السلامة في المستشفيات.

وتستعرض إدارات وأقسام المدينة المشاركة في يوم الجودة أكثر من 38 مشروعا تحسينيا تركز على جودة الأداء وسلامة المرضى، وقد تم فحص هذه المشاريع واختيارها من قبل لجنة علمية مكونة من خبراء متمرسين في جودة الخدمات وتقييم مستوى الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور محمود بن عبد الجبار اليماني المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية، أن تحسين السلامة في الرعاية الصحية وتطبيق معايير عالمية في الجودة هي من أهم استراتيجيات مدينة الملك فهد الطبية التي تضعها على كافة خططها حول الخدمات المقدمة للمرضى.

وبين اليماني ، أن تبنى أدوات وأهداف الجودة في المنشأة من شأنه أن يحدث تأثيرا إيجابيا على رعاية المرضى والخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن يوم الجودة يعد فرصة لمهنيين وممارسي الجودة داخل المنظمة للاحتفال بإنجازاتهم خلال العام، كما أنه يخدم مدينة الملك فهد الطبية في سبيل تحقيق رؤيتها المستقبلية وهي أن تكون معيارا لتطبيق الجودة في خدمات المرضى لعام 2016 م، وذلك من خلال تبنى بعض الأفكار التحسينية وتبنى المبادرات المتعلقة بجودة الخدمات في مختلف الإدارات الطبية والإكلينيكية، إضافة إلى بعض المشاريع التحسينية والتي تحقق فائدة من تطبيقها.

عرض «محاكاة مستشفى مُصغر» حول تطبيق سلامة المريض أمام الجمهور

ولفت المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور محمود بن عبدالجبار اليماني إلى أن تطبيق المعايير الدولية يسهم في الجودة بدور فاعل في صناعة التحول النوعي الذي تنشده المنشآت الطبية من أجل تكون بيئة مثالية لرعاية المرضى، فضلا عن ما يستدل به من مؤشرات التقدم في العمل الصحي من خلال توظيف التقنية الحديثة وتبني مبادئ التطوير والتثقيف والبحث العلمي، ومن المتوقع أن تؤسس هذه الخطوة لعدد من البرامج والدورات وعلاقات الشراكة والتعاون المشترك مع منشآت صحية متقدمة ، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل مفيد على مستوى ونوع الرعاية الصحية، كما سيعزز بالخبرة منظومة الأفكار التنموية التي بدأت المدينة الطبية فعلياً في تطبيقها في أكبر عملية توسع وتحديث تشهدها منذ إنشائها.

من جهتها، بينت سوزان رشيد رئيسة قسم الجودة في المدينة الطبية رئيسة اللجنة المنظمة، أن يوم الجودة يسعى إلى إتاحة فرصة لتحقيق التواصل بين مقدمي الرعاية الصحية في المدينة الطبية، من خلال رفع الوعي بمفهوم الجودة في مكان العمل، وبناء فرق عمل تهيئ رؤية واضحة لتحقيق الجودة للخدمات المقدمة والتي تضمن سلامة المرضى.

وحول عدد المشاريع التي ستعلن من الإدارات وقت الحدث، أفادت سوزان رشيد أنها تصل إلى 38 مشروع تحسيني تتمركز حول : سلامة المرضى، التكامل ورضا المرضى، كفاءة العمليات والنهج الاستباقي لتحسين الأداء ومنع حدوث الأخطاء، جميعها تبحث في مختلف الأفكار الإبداعية والتي تنتج عن تطوير منتج يخدم المرضى ويحسن من جودة العمل ، لافتة إلى أن يوم الجودة يشمل معرض يحتوي على عدد من المشاريع الصحية التي يمكن أن تحسن نوعية الأعمال المرتبطة بخدمات تتعلق بالمرضى أو خدمات تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالمنشأة الأمر الذي قد يؤدي إلى تحسينها وتطويرها.

وأضافت رئيسة اللجنة المنظمة: « تناقش الجودة في المنشآت الصحية تطبيق أعلى المعايير العالمية التي تحددها وتتبعها أو تطورها الادارات والأقسام كل في ما يخصه، وتهتم بالمواصفات والمقاييس والتي يتعين الالتزام بها لما يخدم المرضى في كافة المجالات و التي تسهم في سرعة تقديم الخدمة واتخاذ الإجراءات التي تصب في سلامة المرضى، إضافة إلى الاهتمام بدرجة تشجيع برامج البحوث والتطوير لتحسين جودة الأداء، دعم الكوادر للوصول إلى أفضل خدمه ترتقي إلى الرضى المقبول من المرضى والمراجعين، وتوفير التدريب والدعم في مختلف التخصصات و المجالات التي ترفع من مستوى الأداء من جميع منسوبي المنشأة من خلال التنافس على تقديم المشاريع المتميزة.

وعن تحقيق الفائدة لمثل هذه المشاريع الصحية في المدينة الطبية بينت رشيد، أنه يتم استعراض أهم أساليب تطوير وتحسين الجودة ومعاييرها العالمية لتنفيذها بما يتناسب مع الإمكانيات، نشر المفهوم الصحيح لإدارة الجودة في المدينة، التعاون بروح الفريق لتطوير الجودة والذي يجب أن يمثل جميع الأقسام، تحديد معوقات تحسين الجودة الحالية والمستقبلية، تقييم جودة الأداء وتوضيح استخدامها كأداة للتحسين المستمر، جعل جميع العاملين بالمنشأة على وعي تام بمفهوم الجودة وأهميتها، تدريب منسوبي المدينة على اختلاف تخصصاتهم على القيام بدورهم في تحسين الجودة لجعل العاملين يشعرون بهذا التغيير والتطوير المستمر في تقديم الخدمات، تشجيع العاملين على الاتصال بالإدارة لوضع حد لمعوقات تحسين الجودة وتحقيق أهدافها وتشجيع الابتكار الجماعي ، مكافأة وتحفيز من يقدم جهود غير عادية في تطوير وتحسين الجودة، الاستمرار في إقامة يوم الجودة السنوي لإعطاء انطباعا ثقافيا وعمليا لدى العاملين في المدينة الطبية بأن برنامج تحسين الجودة مستمر.

وحول ارتباط يوم الجودة هذا العام باليوم التوعوي لسلامة المريض والذي بادرت به المدينة الطبية كتأكيد على سلامة المرضى وأهميتهم في الجودة، قالت سوزان رشيد أنه يهدف إلى تثقيف و توعية المجتمع عموما و المرضى على وجه الخصوص بكيفية و ماهية تطبيق أهداف سلامة المريض الدولية، مشيرة إلى تخصيص معرض عبارة عن مستشفى مصغر يتضمن قسم الطوارئ، العمليات، المختبرات، الصيدلية، غرفة التنويم، والعيادات، وسيتم عمل محاكاة للواقع والتطبيق الصحيح لأهداف سلامة المريض الدولية وبما يتناسب مع سياسات المدينة الطبية.

يذكر أن تطبيق جودة الخدمات وسلامة المرضى جزءا لا يتجزأ من ثقافة الرعاية الصحية والتي تسعى المدينة الطبية لتطبيقها مماثلة للمعايير الدولية لقد حظي يوم الجودة في مدينة الملك فهد الطبية بدعم الإدارة العليا وكذلك الإدارات الطبية والغير طبية في كافة المجالات مما ساهم في ترسيخ ثقافة الجودة بين موظفين المدينة، وقد كانت بدايات يوم الجودة في المدينة من عام 2007 وقد تصور في مضمونة وشكله و منتجه من المشاريع التحسينية المختلفة بما يتلائم مع رؤية المدينة.

أهم مشروعات يوم الجودة لعام 2015

1- الحفاظ على المرضى من مخاطر السقوط

2- التقليل من فرص نزع الغير مقصودة لأنبوب التنفس في العناية المركزة للأطفال.

3- مشروع أنا أهتم الذي يهدف لتحقيق التكامل و رضا المريض عن طريق التواصل الإيجابي مع طاقم التمريض

4- السعي لتحقيق التميز في تجربة المريض والأسرة.

5- تسهيل خدمة توصيل الدواء للمرضى لمناطق المملكة المختلفة عن طريق البريد

6- أتممة التحويل الداخلي بين العيادات التخصصية المختلفة

7- الاستجابة الأولوية لتقييم و علاج مرضى الرعاية المنزلية في محاولة للحد من العودة للمستشفى.

8- تأثير الروبوتات على سلامة المرضى وزمن الاستجابة.

9- تعزيز دور الصيدلي الإكلينيكي لمنع تخثر الدم.