انتخابات المجمعة.. سلاسة في إجراءات الناخبين

سجلت المراكز الانتخابية في المجمعة إقبالاً جيداً من الناخبين وسط إجراءات سهلة وميسرة من قبل اللجان العاملة والجهات المشاركة.

وسارت عمليات الاقتراع بصورة سلسة ومنظمة دون عوائق أو صعوبات تذكر، وسط إقبالاً جيد من الناخبين، ولعل الإشكالية الوحيدة التي يمكن تسجيلها هي ما واجهه الإعلاميون من صعوبات وخاصة التصوير داخل صالات الاقتراع، حيث بالغ المسؤولون في منع التصوير مع معرفتهم بالإعلاميين والجهات التابعين لها، بحجة عدم وجود بطاقة الإعلام الخاصة بالانتخابات والتي لم تكن موجودة أصلاً لدى اللجان.

وتأتي هذه المصاعب الإعلامية امتداداً للإجراءات التي واجهها اعلاميو المحافظات منذ بداية عمليات تسجيل وقيد الناخبين، حيث تم ربط جميع ما يخص الإعلام بالمتحدث الرسمي للجنة الرئيسة على مستوى المنطقة، مما افقد العمليات الانتخابية في المحافظات الكثير من الزخم الإعلامي الذي حظيت به في الدورتين السابقتين، وكان لهذا الغياب أثره السلبي على العملية الانتخابية، التي هي بأمس الحاجة للترويج الإعلامي المفتوح، بعيد عن القيود الروتينية التي لا مبرر لها.