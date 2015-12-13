الحدود الشمالية تحتضن الملتقى التعريفي الخامس للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات

يرعى صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية يوم غدٍ الاثنين الملتقى التعريفي الخامس للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"، الذي تقيمه الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمبادرة من شركة سابك، وذلك في قاعة مجمع الأمل للصحة النفسية بحضور كبار المسؤولين والمتخصّصين والمهتمين.

وأوضح مدير عام مكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، أن رعاية سمو أمير المنطقة يعد دعماً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، وتحفيزاً لجميع القطاعات المعنية بمحاربة هذه الآفة بمختلف السبل، خاصة الأجهزة الأمنية.

وشدد على أهمية تكاتف أبناء المملكة حول قيادتهم وملاحقة كل من يريد المساس بهذا الوطن، داعياً الأهالي لمراقبة أبنائهم ومتابعتهم وزرع القيم المنافية لتعاطي المخدرات، مبيّنا أن المديرية حققت من خلال الضربات الاستباقية العديد من النجاحات على المستوى المحلى والدولي.

من جانبه عبر أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" الأستاذ عبدالإله بن محمد الشريف عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية لرعايته وتشريفه للملتقى، مؤكداً أن رعاية أصحاب السمو أمراء المناطق للملتقيات التعريفية ب "نبراس" تعد دعماً لنجاحها ولنجاح مشروع "نبراس" في تلك المناطق، وأن هدف اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات هو تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بالاهتمام بقضية المخدرات ومكافحتها والوقاية منها، عبر المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"، في كافة مناطق المملكة.

وقال الشريف "إن المملكة مستهدفة في أمنها وشبابها ومن أخطر محاولاتهم إغراق شباب ومستقبل الوطن في مستنقع المخدرات، لكن النجاحات التي تحققت وتتحقق لمكافحة المخدرات على الأصعدة كافة أثبتت بكل اقتدار سيطرتها وقوتها على إبطال أي محاولة تهريب أو ترويج للمخدرات".

وأضاف إن توجيهات سمو ولي العهد جاءت بأن تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عملية التخطيط ورسم السياسات، وتنفيذ المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" بشراكة مختلف الجهات والأفراد حسبما جاء في تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مشيراً إلى أن هذا الملتقى يأتي ضمن خطة الأمانة التعريفية بهذا المشروع بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبمبادرة شركة سابك، وسيتم إقامة ملتقيات تعريفية في الفترة القادمة في كل مناطق المملكة.

وأكد الشريف أن هذا الملتقى يأتي انطلاقا واستكمالا لمسيرة مشروع نبراس وتفعيل برامجه في كل مناطق المملكة ومحافظاتها، وبدء تفعيل برنامج "تعزيز القيم لدى الأطفال" الهادف إلى غرس قيم عقدية إسلامية، كحب الله والإيمان به، وقيم خلقية كالعدل، والأمانة، والصدق، وإكرام الضيف، والعدل، والتعاون، وبر الوالدين والتكافل الاجتماعي، كذلك ترسيخ قيم وطنية كحب الوطن، والمليك، واحترام الأنظمة، والأمن والسلامة، وخدمة الوطن، من خلال توحيد جهود مؤسسات الدولة والقطاعات الخاصة ومشاركة رجال الأعمال وشرائح المجتمع في برامج وأنشطة متنوعة ومتعددة قائمة على أسس علمية لمحاور أساسية اجتماعية، عبر مشروع وطني موحد وهو مشروع "نبراس".

يذكر أنه سيتخلل الملتقى ورش عمل وعروض مرئية عن جهود الدولة في مجال مكافحة المخدرات.