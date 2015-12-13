انتخابات وادي الدواسر لم تسجل أي خروقات

أكد م. رشيد آل عمار رئيس البلدية المنسق العام للمراكز الانتخابية بمحافظة وادي الدواسر أن اللجان العاملة بالمراكز الانتخابية والتواجد الأمني الكثيف كان له الفضل الأكبر في تسهيل عملية الاقتراع حيث لم يسجل أي خروقات أو تجاوزات تذكر.

وقد استقبلت سبعة مراكز انتخابية في المحافظة 6820 ناخباً منهم 6670 رجلاً موزعين على خمسة مراكز و150 ناخبة موزعات على مركزين.

وتوافد الناخبون على المراكز الانتخابية منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم البالغ عددهم 22 في أجواء يسودها الأمن والأمان والتنظيم الجيد متطلعين إلى النتائج التي تحقق طموحاتهم وآمالهم في الرقي بالمحافظة.