تسجيل 13 ألف طالب وطالبة في مشروع التعرف على الموهوبين

بلغ إجمالي عدد المسجلين في «المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين»، منذ فتح التسجيل يوم الثلاثاء 23 من شهر ذي الحجة لعام 1436ه، وحتى الآن أكثر من 12795 (5686 طالباً و7109 طالبات)، منذ أن أعلن القائمون على «المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين» عن فتح باب استقبال طلبات الترشيح من جميع فئات المرشحين (المعلمين، وأولياء الأمور، والطلبة). واستهدف المشروع طلاب وطالبات التعليم العام الموهوبين من السعوديين والسعوديات في مدارس المملكة بمختلف أنواعها، من صفوف الثالث والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط، إذ يغطي جميع الإدارات التعليمية ال45 للبنين والبنات، كما يتيح للطلبة غير السعوديين المشاركة في عدد من البرامج والأنشطة، حسب معايير محددة.

وعمد المشروع إلى الكشف عن المرشحين من خلال أدوات علمية، للتعرف على الطلبة الواعدين بالموهبة، بما يدعم تحول المملكة إلى مجتمع معرفي، وتتمثل هذه الأدوات في استمارة الترشيح الأولي التي تعبأ من قبل المعلم أو ولي الأمر، وتحوي عدداً من الخصائص والسمات السلوكية التي تساعد على الاستدلال على سلوك الموهوب، وكذلك مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة.

ويواصل «المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين» الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالتعاون مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي «قياس»، عامه السادس في مسيرته للكشف عن المواهب الوطنية في الإدارات التعليمية كافة.

ويتيح المشروع للموهوبين والموهوبات فرصة الاستفادة من الكثير من الخدمات كالمنح الدراسية التي تقدم بالشراكة مع المدارس، وبرامج موهبة الإثرائية (المحلية، والدولية)، والترشيح للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع)، والمنح الجامعية، والمشاركات المحلية والدولية في المؤتمرات العلمية، إضافةً إلى البرامج التي تقدمها وزارة التعليم لدعم الموهوبين من برامج إثرائية، وبرنامج التسريع.