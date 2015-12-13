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«المري» أكبر ناخبي الأحساء

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«المري» أكبر ناخبي الأحساء «المري» أكبر ناخبي الأحساء
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حمد المري يدلي بصوته

الأحساء - صالح المحيسن

    سجل الناخب حمد بن محمد المري "87 عاماً" نفسه كأكبر ناخب أدلى بصوته في يوم الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية وذلك في مركز انتخاب سلوى التابع للأحساء. وأكد المري أنه ومن منطلق المشاركة الوطنية حرص على الإدلاء بصوته للمرشح الذي رأى فيه متطلبات المرشح الأنسب بالنسبة له، وأضاف أنه شارك في جميع الدورات الانتخابية السابقة، وما شجعه على الحرص على التصويت ما لمسه من تحسن كبير في الخدمات البلدية التي باتت تتمتع بها سلوى أسوة ببقية محافظات المملكة، موجهاً شكره لأمانة الأحساء على المشروعات التطويرية التي نفذتها في سلوى.

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