ناخبات: أعطينا صوتنا للمرأة دعماً لها وثقة في قدراتها

تشارك المرأة السعودية في انتخابات المجالس البلدية كناخبة ومرشحة للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية الأمر الذي يشكل نقطة تحول تاريخية تسجل بحروف من نور في سجل تقدم المملكة نحو لمستقبل بخطى واثقة مفعمة بالثقة والأمل والطموح.

تقول مزنة النفيعي المحاضرة بقسم الإدارة بجامعة الملك سعود والتي كان لها دور بارز في دعم ومساندة المرشحات والتوعية المرأة بحقها الانتخابي وتدريبها على القيام بهذا الدور: أنا اليوم سعيدة جداً لأني شاركت في اختيار المرشح الأفضل والأكفأ من وجهة نظري الذي يمكن ان يخدم الدائرة الثالثة في مدينة الرياض ويكون عضو المجلس البلدي ايضا شاركت في اختيار المرشحة التي يمكن أن تعطي من وقتها وجهدها للدائرة الثالثة وقد كان حلماً وقد تحقق في ظل خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز ونشكره لإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في الانتخاب أو الترشح وانا اليوم أعطي صوتي للمرأة التي أراها مناسبة دعما مني للمرأة السعودية وأحقيتها في الحصول على مقاعد في المجلس البلدي وأيضا بالنسبة للتنظيم بصراحة رائع وكان التنظيم جدا جميل والمسؤولات كن في منتهى التعاون والتنظيم ولقد شاهدت عددا لا بأس به من السيدات من مختلف الأعمار الشابات وكبيرات السن وجميعهن مقبلات على اختيار المرشحات حسب وجهة نظرهن وبالنسبة لنا كسعوديات اليوم أنا قررت واخترت وصوّت ولم أشأ أن أكون متفرجة وإنما شاركت بالدعم وبالتوعية والتدريب والتحفيز ودعم المرشحات للمشاركة ونشكر وزارة الشؤون البلدية والقروية على تنظيم هذه الانتخابات رغم وجود بعض الملاحظات من الناخبات عن غياب بعض برامج المرشحين والمرشحات التي يريدون تقديمها حال فوزهم وهنا نقطة مهمة هي اني خرجت من قاعة الاختبار إلى قاعة الاقتراع للقيام بدوري في اختيار من يمثلنا في الدائرة الثالثة بمدينة الرياض وبالنسبة لي اخترت امرأة لأنها قادرة على تحمل المسؤولية ونتمنى أن تعي المرأة السعودية دورها وان عضويتها في المجلس البلدي هو تكليف وليس تشريفاً عليها مسؤوليات يجب أن تقوم بها لبناء الدائرة الثالثة ولبناء مدينة الرياض والمرأة السعودية جديرة بتحمل المسؤولية وتحتاج فقط ثقتنا بها ولقد لاحظت أن هناك بعض المرشحات لم يقمن بتوصيل برامجهن وهذا دفعنا للبحث عنهن في كل مكان كوسائل التواصل الاجتماعي .

المرأة شريك فاعل في التنمية وخدمة المجتمع وعندما أتاحت حكومة خادم الشريفين حق الانتخاب وحق الترشح فهي تعي مشاركة المرأة في عملية التنمية فنحن نجدها في كل مكان أستاذات جامعيات وطبيبات ومحاميات وعضوات مجلس شورى وفي الغرف التجارية سيدات أعمال ورائدات أعمال وبالتالي فالمجالس البلدية ستكون احد المجالات التي ستقوم المرأة بدورها فيها على أكمل وجه فالمرأة السعودية شريك في خدمة المجتمع ولها حق الاختيار.

فيما تقول الناخبة في الدائرة الثامنة بجدة ميمونة بنت عبدالقادر بلفقيه مستشار إداري ومدير عام مكتب الأصالة والرقي للاستشارات وبرامج الامتياز ونائب أول رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية بمحافظة جدة التي قامت بدور توعوي في هذه الانتخابات: اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة للمرأة السعودية بشكل خاص وللمملكة بوجه عام، الإقبال ربما لم يكن هناك حضور كثيف لكنها سياسة الانتخاب في كل مكان وبالنسبة للتنظيم الوقت الذي ذهبت فيه كان على الساعة الواحدة ظهرا والتنظيم كان فيه مرونة، أتمنى أن نرتقي بمستوى الوعي لدى الناخبين لنرتقي بمستوى الوصول بالمرشحين الذين يستحقون فعلا الوصول للمجلس لنرتقي بالمجلس لنرتقي بأعضاء المجلس الساعين للعمل بمستوى راقٍ لتحقيق الأهداف لنحظى بالوصول لمستوى راق من الحضارة يرقى بنا للمستوى العالمي.