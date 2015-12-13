أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

6 أسباب للسمنة المفرطة أهمها الأعمال المكتبية

Google+ Print
6 أسباب للسمنة المفرطة أهمها الأعمال المكتبية 6 أسباب للسمنة المفرطة أهمها الأعمال المكتبية
زيادة الوزن من أخطر المشكلات المرضية التى أصبحت تهدد صحة الكثيرين، والكثير من الأسباب تقف وراء إصابة أغلب الأشخاص فى الوقت الحالى بزيادة الوزن، ولكن ما لا يعلمه البعض أن زيادة الوزن، تختلف عن السمنة المفرطة أو تكون مقدمة لها وهذا هو الأخطر، فهذا النوع من السمنة له الكثير من الأضرار الصحية التى قد تصل حد الوفاة، وتبدأ بمشكلات القلب وانسداد الشرايين، وهشاشة العظام، والتهاب المفاصل، وصعوبة ممارسة الحياة الجنسية، وأمراض المعدة والسكر والضغط.

ويزيد من نسب الإصابة بالسمنة المفرطة فى عصرنا الحالى انتشار العادات الغذائية الخاطئة، والأطعمة غير المنزلية، وزيادة عدد ساعات العمل، مما يعيق البعض عن الالتزام بأنظمة صحية غذائية تمكنهم من الحفاظ على أوزانهم من الزيادة وتمكنهم من التمتع بحياة صحية.

الدكتورة صفاء عمر أخصائية أمراض السمنة والنحافة، أوضحت خلال حديثها عن السمنة المفرطة بأنها أصبحت أكثر الأمراض انتشارا فى الوقت الحالى، وبالتالى فزيادة الوزن تؤثر بشكل كبير على صحة الفرد، وتسبب له الكثير من المضاعفات المرضية، كما أن لها أضرار نفسية وجسدية بالغة.

وتابعت أخصائية السمنة والنحافة حديثها عن السمنة المفرطة، مؤكدة على أن هذه الزيادة فى تكتل بالجسم وتراكمها، يحدث عند حدوث اختلال فى التوازن بين السعرات الحرارية التى يتعاطاها الجسم يوميا من خلال الأطعمة التى يتناولها الإنسان، وبين المفقودة منها بالنشاط والقدرة على الحرق والحركة، وهى قدرات تختلف من جسم إلى آخر، وأسباب السمنة المفرطة كثيرة جدا أهمها :

- تناول الوجبات السريعة بكثرة، سمة العصر الحديث وسبب الإصابة بالسمنة المفرطة وزيادة السعرات

- الإكثار من تناول النشويات مشكلة تعانى منها بعض الأجسام، فالحصة اليومية لابد ألا تزيد عن ٤ ملاعق من الأرز أو المكرونة

- إدمان تناول السكريات مشكلة تعانى منها بعض الأجسام لطلبها الزائد على السكريات بأنواعها الصناعية كالحلويات.

- العوامل الوراثية واضطرابات الغدة الدرقية تلعب دورا كبيرا فى إصابة الشخص بالسمنة المفرطة

-إهمال ممارسة الأنشطة الرياضية لدى الكثير من الأشخاص سبب تكتل الدهون دون حرقها

-الأعمال المكتبية وكثرة الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر، أهم أسباب السمنة المفرطة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم