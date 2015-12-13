6 أسباب للسمنة المفرطة أهمها الأعمال المكتبية

زيادة الوزن من أخطر المشكلات المرضية التى أصبحت تهدد صحة الكثيرين، والكثير من الأسباب تقف وراء إصابة أغلب الأشخاص فى الوقت الحالى بزيادة الوزن، ولكن ما لا يعلمه البعض أن زيادة الوزن، تختلف عن السمنة المفرطة أو تكون مقدمة لها وهذا هو الأخطر، فهذا النوع من السمنة له الكثير من الأضرار الصحية التى قد تصل حد الوفاة، وتبدأ بمشكلات القلب وانسداد الشرايين، وهشاشة العظام، والتهاب المفاصل، وصعوبة ممارسة الحياة الجنسية، وأمراض المعدة والسكر والضغط.

ويزيد من نسب الإصابة بالسمنة المفرطة فى عصرنا الحالى انتشار العادات الغذائية الخاطئة، والأطعمة غير المنزلية، وزيادة عدد ساعات العمل، مما يعيق البعض عن الالتزام بأنظمة صحية غذائية تمكنهم من الحفاظ على أوزانهم من الزيادة وتمكنهم من التمتع بحياة صحية.

الدكتورة صفاء عمر أخصائية أمراض السمنة والنحافة، أوضحت خلال حديثها عن السمنة المفرطة بأنها أصبحت أكثر الأمراض انتشارا فى الوقت الحالى، وبالتالى فزيادة الوزن تؤثر بشكل كبير على صحة الفرد، وتسبب له الكثير من المضاعفات المرضية، كما أن لها أضرار نفسية وجسدية بالغة.

وتابعت أخصائية السمنة والنحافة حديثها عن السمنة المفرطة، مؤكدة على أن هذه الزيادة فى تكتل الدهون بالجسم وتراكمها، يحدث عند حدوث اختلال فى التوازن بين السعرات الحرارية التى يتعاطاها الجسم يوميا من خلال الأطعمة التى يتناولها الإنسان، وبين المفقودة منها بالنشاط والقدرة على الحرق والحركة، وهى قدرات تختلف من جسم إلى آخر، وأسباب السمنة المفرطة كثيرة جدا أهمها :

- تناول الوجبات السريعة بكثرة، سمة العصر الحديث وسبب الإصابة بالسمنة المفرطة وزيادة السعرات

- الإكثار من تناول النشويات مشكلة تعانى منها بعض الأجسام، فالحصة اليومية لابد ألا تزيد عن ٤ ملاعق من الأرز أو المكرونة

- إدمان تناول السكريات مشكلة تعانى منها بعض الأجسام لطلبها الزائد على السكريات بأنواعها الصناعية كالحلويات.

- العوامل الوراثية واضطرابات الغدة الدرقية تلعب دورا كبيرا فى إصابة الشخص بالسمنة المفرطة

-إهمال ممارسة الأنشطة الرياضية لدى الكثير من الأشخاص سبب تكتل الدهون دون حرقها

-الأعمال المكتبية وكثرة الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر، أهم أسباب السمنة المفرطة