دفاع "خلية الظواهرى" يتقدم بثلاثة طعون على الأحكام الصادرة

قال المحامى المشير أحمد لـ"اليوم السابع" إنه تقدم بثلاثة طعون جديدة أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضد أعضاء "خلية الظواهرى الإرهابية"، وذلك لثلاثة متهمين موكل للدفاع عنهم، وهم كل من فوزى محمد السيد سيف الدين، وسيد أحمد السيد الحريرى، وأحمد محمود عبد الرحيم محمد.

وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن النيابة العامة ستطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من محمد ربيع الظواهرى، و15 آخرين فى قضية خلية الظواهرى، والمعروفة إعلاميا بـ"العائدون من سوريا" التى تضم 68 متهما بينهم 3 متوفين أثناء انعقاد جلسات محاكمتهم.

وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاما بالإعدام شنقًا على 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ32 متهمًا آخرين، بالإضافة إلى السجن المشدد 15 عامًا لـ16 متهمًا، والحبس سنة مع الشغل لأحد المتهمين، وانقضاء الدعوى لـ3 بسبب وفاتهم، على خلفية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة.