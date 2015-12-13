مكافحة المخدرات تضبط 5 تجار قبل ترويج بضاعتهم

وجهت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، حملات أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية المشهور عنهم الاتجار فى المواد المخدرة، بقصد إحباط محاولات ترويج المخدرات على عملائهم، ونجحت الحملات فى ضبط 5 تجار مخدرات قبل ترويجهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والحشيش على عملائهم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاههم وإحالتهم لجهات التحقيق.

وتمكن النقيب ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط "عبد المنعم.ع.ح" 25 سنة، عاطل، بحوزته 800 قرص مخدر بقصد الاتجار، وتمكن النقيب عمرو شومر معاون مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط كل من "كريم.أ.ا" 21 سنة عاطل، و"محمد.م.م" 31 سنة، عاطل، أثناء استقلالهما السيارة رقم "ب ب ط 931" ماركة سوزوكى فان، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 20 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ 160 جنيها.

كما نجح النقيب كريم عبد العزيز معاون مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط "وليد.س.ب" 32 سنة، عاطل، بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جراما بقصد الاتجار، وتمكن النقيب أحمد مصلح معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، من ضبط "كريم.م.ع" 27 سنة، عاطل، بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 45 جراما، بقصد الاتجار، ومبلغ 165 جنيها وسلاح أبيض "مطواة".