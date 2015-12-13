صلاح ضد نابولي - يبحث عن الانتقام وإعادة روما للانتصارات

يعود محمد صلاح جناح روما للمشاركة مع فريقه في الدوري الإيطالي بعد غياب دام أكثر من شهر نتيجة إصابته أمام لاتسيو.. وذلك في مواجهة نابولي بالجولة ال16 من الدوري الإيطالي.

ويحتل روما الترتيب الرابع برصيد 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نابولي الثالث.. فيما تقام المباراة على ملعب سان باولو.

هذا الملعب خاض عليه صلاح مباراة واحدة ضد نابولي في الموسم الماضي لكن بقميص فيورنتينا وخسر فريقه بثلاثية نظيفة.

ويأمل صلاح في الانتقام من الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها فريقه السابق.

ويدعم وجود صلاح تصريح رودي جارسيا المدير الفني الذي أكد أن النجم المصري قادر على لعب مواجهة نابولي من البداية. في حين أن صاحب القميص 15 قال عقب مباراة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا إنه يشعر ببعض الخوف من تجدد الإصابة.

ويحتاج صلاح للعودة بشكل تدريجي حتى يكتسب عافيته بنسبة 100% ويستطيع اللعب لمدة 90 دقيقة وفقا لما أكده مدربه.

وفي المقابل يبحث روما عن الاستعانة بكل عناصر قوته لتحقيق الانتصار الغائب منذ مباراة لاتسيو في نوفمبر الماضي التي انتهت بفوز رفاق صلاح 2-0 وتعرض حينها لإصابة في الكاحل أبعدته حتى مباراة الأربعاء الماضي ضد باتي بوريسوف في دوري الأبطال.

ومع استمرار غياب صلاح فقد روما القدرة على الفوز في أربع مباريات متتالية قبل لقاء باتي.. تعادل مع بولونيا 2-2 ثم خسارتين متتاليتين ضد برشلونة وأتالانتا وبعد ذلك تعادل مع تورينو قبل أن يتعادل سلبيا مع باتي بوريسوف.

التعادل الأخير الذي شارك فيه صلاح كان هو النقطة الإيجاية الوحيدة لروما منذ إصابة النجم المصري. إذ تسبب في صعوده إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.