التمديد ستة أشهر للمقيمين اليمنيين حاملي هوية «زائر»

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية وذلك بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد تبدأ صلاحيتها بتاريخ 21/9/1436ه، والسماح لهم بالعمل استثناءً من الأنظمة بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، وحيث ان صلاحية هوية زائر الممنوحة لجميع الأخوة اليمنيين المقيمين في المملكة ستنتهي بتاريخ 20/3/1437ه، وامتداداً للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله بالتمديد ستة أشهر أخرى لحاملي هوية زائر من الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة.

وقد أكملت المديرية العامة للجوازات كافة الاستعدادات اللازمة لإنفاذ ما قضى به الأمر السامي الكريم ابتداءً من تاريخ 14/3/1437ه.

وأكدت الجوازات على جميع المستفيدين من الأمر السامي الكريم أنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهوية زائر بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات، وأنه بمجرد سدادهم رسم تمديد هوية زائر ومقداره مئة ريال سيتم التمديد لهم آلياً لمدة ستة أشهر.

ولطلب طباعة بطاقة زائر يلزم الأمر الدخول من المستضيف من خلال حسابه الشخصي في الخدمات الإلكترونية "أبشر" في موقع وزارة الداخلية "WWW.MOI.GOV.SA" وعن طريق أيقونة "طباعة هوية زائر وتوصيلها"، وذلك بتنفيذ طلب طباعة هوية زائر لمدة ستة أشهر جديدة وإيصالها، وبعد سداد رسوم البريد "واصل" ستتم طباعة الهوية وتسليمها للمستضيف عن طريق خدمة "واصل" البريد السعودي.

وقالت الجوازات انه بإمكان المستفيدين من الأمر السامي الكريم سداد رسم تمديد تأشيرة الزيارة لهوية زائر ومقداره مئة ريال عن طريق نظام سداد ابتداءً من صباح يوم الجمعة 14/3/1437ه وحتى نهاية يوم الأحد 23/3/1437ه. ودعت المديرية جميع المستضيفين لحاملي هوية زائر غير المسجلين في "أبشر" إلى سرعة المبادرة بالتسجيل والتفعيل عن طريق موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة حتى يتمكنوا من طباعة "هوية زائر" إلكترونياً وتنفيذ طلب استلامها عن طريق البريد السعودي "واصل"، حيث انه بعد تاريخ 23/3/1437ه وحسب تعليمات الزيارة سيتم تطبيق التعليمات والعقوبات بحق المخالفين لنظام الإقامة، علماً بأنه لن يتم استقبال طلبات التمديد والطباعة لهوية زائر بالمراجعة التقليدية لإدارات الجوازات، وللاستفسار بالإمكان التواصل من خلال البريد الرسمي للتواصل الإلكتروني " 992@gdp.gov.sa ".

وكانت "الرياض" قد أشارت في الأسبوع الماضي الى قرب صدور توجيه بالتمديد للاخوة اليمنيين الذين تم التصحيح لهم.