العجاتى: لائحة "النواب" تشوبها عدم الدستورية لنصها على تعيين الوزراء

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إن الدستور هو من أقر ضرورة وجود لائحة خاصة بالمجلس يضعها النواب أنفسهم ويصدر لها قانون، مضيفا أن اللائحة الداخلية للمجلس بها العديد من المخالفات الدستورية التى تتطلب تغييرها وتعديلها وفقا للقوانين الجديدة التى صدرت وفقا للدستور.

وأضاف العجاتى، خلال حواره مع قناة "صوت الشعب"، أن المستشار عدلى منصور الرئيس السابق والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، كانا مضطرين إلى إصدار بعض التشريعات خلال الفترة السابقة لمعالجة الحالة فى وقتها منها قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومكافحة الارهاب، مشددا على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية للتكيف مع حزمة التشريعات الجديدة.

وأوضح العجاتى، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية واللائحة الداخلية للمجلس كانت تنص على تعيين الوزراء كأعضاء مجلس نواب، مضيفا أن الدستور والقانون الحالى نص على منع الوزراء من التعيين كأعضاء بالمجلس، داعيا لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس حتى تتماشى وتتكيف مع نصوص القانون الجديد وفقا الدستور حتى لا يكون باللائحة ما يخالف نصوص الدستور.

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