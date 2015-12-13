موجز الصحافة المحلية.. "إثيوبيـا تخدعنـا"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "إثيوبيـا تخدعنـا"، حيث واصلت أديــس أبابا تعنتها ومماطلاتهــا وخداعها فى مواجهة تمسك الدبلوماســية المصرية بخوض جميع جولات التفــاوض المتاحة لحل أزمة ســد النهضة، فى حيــن تواصــل الســلطات الإثيوبيــة، أيضــا، عمليات البناء والتشــييد فيه، متجاوزة كل ملاحظات الجانبين المصرى والسودانى.

وقالت جريدة "الأهرام" إن الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى بدأت اتخاذ إجراءات عاجلة للإعداد لزيارة رئيس الصين لمصر خلال شهر يناير المقبل 2016، فى ظل اهتمام الجانب الصينى بالمشاركة فى تمويل وتنفيذ مشروعات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وبحثت وزيرة التعاون الدولى مع الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحديد احتياجات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تكنولوجيا وخبرة فنيه وفقا للمخطط العام للمنطقة لتعظيم الاستفادة من المساعدات الفنية ونقل الخبرات الدولية للمنطقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتدريب الكوادر وجنى ثمار التنمية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت جريدة "الأخبار" أن وزارة الصحة أعدت خطة لخفض أسعار العقاقير الخاصة بعلاج مرضى الالتهاب الكبدى الوبائى مع بداية 2016.. صرح بذلك د. وحيد دوس عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وقال إن إدارة الصيدلة بالوزارة أكدت أنه سيتم لأول مرة توفير مثيل عقار دكلاتاسفير بسعر 200 جنيه للعبوة أول يناير المقبل، مشيرا الى أن العقار ثنائى ويؤخذ مع سوفالدى الأجنبى أو مثيله المصرى لمدة 3 شهور، مؤكدا أن سعر العقارين المصريين المماثلين فى مراكز الكبد سيكون 880 جنيها لمدة ثلاثة شهور، وهو أقل سعر للبروتوكولات العلاجية الخاصة بعلاج فيروس «سى».

وأشارت جريدة "المصرى اليوم" أن أزمة توقف خطوط الطيران السياحية بين مصر وروسيا وبريطانيا والتى استمرت على مدار عدة أسابيع اقتربت من الوصول لنهاية سعيدة، حيث قالت مصادر مسئولة بوزارة الطيران المدنى: إن روسيا وبريطانيا قررتا بشكل نهائى استئناف حركة الطيران مع مصر مطلع يناير المقبل.

وأوضحت جريدة "الشروق" أن قياديا فى ائتلاف دعم الدولة المصرية لنواب البرلمان الذى يقوده اللواء سامح سيف اليزل قال: إن الائتلاف قرر إرجاء الإعلان عن تشكيل الرسمى له والذى كان مقررا أمس الأول الجمعة بسبب خلافات المشاركين وتراجع بعض الأحزاب والنواب عن الانضمام للائتلاف.