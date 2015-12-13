رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية: ذروة الشتاء 22 ديسمبر ومدته 88 يوما

أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن ذروة فصل الشتاء لهذا الموسم ستكون فى 22 ديسمبر الجارى .

وأضاف تادرس لـ"اليوم السابع"، أن الشتاء هذا العام سيبلغ طوله فى مصر 88 يوماً و23 ساعة و42 دقيقة، وسيبدأ الانقلاب الشتوى في 22 من شهر ديسمبر فى تمام الساعة السادسة و49 صباح هذا اليوم.

وأشار إلى أن مصطلح "انقلاب شتوى" أُطلق نظراً لظاهرة انعكاس ميل الشمس على سطح الأرض، حيث ستكون الشمس ليست كما هى معتاد عليها في فصل الصيف، بينما سيكون شعاعها مائلاً بشكل كبير، خاصة فى مناطق نصف كوكب الأرض الشمالى، وقد تكون عمودية بعض الشىء فى المناطق الجنوبية من كوكب الأرض .

>