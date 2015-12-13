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ضابط التوثيق: رصدنا صفحة تحرض على العنف تديرها ابنة عم أبو تريكة

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ضابط التوثيق: رصدنا صفحة تحرض على العنف تديرها ابنة عم أبو تريكة ضابط التوثيق: رصدنا صفحة تحرض على العنف تديرها ابنة عم أبو تريكة
استمعت نيابة بولاق الدكرور، أمس السبت، لأقوال المقدم أحمد مبروك ضابط التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، حول واقعة اتهام "يسر" ابنة عم اللاعب السابق محمد أبو تريكة، وشقيق زوجها حسام حسن، بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على التظاهر والعنف والعمل على عرقلة الانتخابات البرلمانية من خلال التظاهر وقطع الطريق أمام اللجان.

وجاء فى أقوال الظابط أمام المستشار على محجوب رئيس النيابة، أنه جاءت معلومات للإدارة عن وجود صفحة على الإنترنت تابعة لعناصر جماعة الإخوان تحت مسمى "ألتراس سياسى "، يتم استخدامها فى التحريض ضد الجيش والشرطة المصرية ويتم التنسيق من خلالها بين عناصرها لتنظيم فعاليات التظاهر والمسيرات المخالفة للقانون والدستور.

وأضاف الضابط، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تتبعت الـ"IP" الخاص بالأجهزة التى يستخدمها القائمون على تلك الصفحات التحريضية، وتوصلت إلى أنها متواجدة بمنزل سكنى، بمنطقة تابعة لدائرة قسم بولاق الدكرور، وتبين أنه "بيت عائلة" يسكنه المتهم الرئيسى حسام حسن، والمتهمة الثانية يسر محمد حلمى أبو تريكة، وعدد من أشقاء زوجها، وتبين أن الجهاز المستخدم لإدارة الصفحة سالفة الذكر، مملوك للمتهمة الثانية يسر محمد وشقيق زوجها حسام حسن.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية قد قررت إخلاء سبيل يسر محمد أبو تريكة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه وجدد حبس شقيق زوجها المتهم الثانى حسام حسن 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت من ضبط يسر محمد حلمى أبو تريكة وشقيق زوجها حسام حسن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور فى الجيزة، وذلك بعدما كشفت التحريات أنهم مسئولو صفحة "ألتراس مصر سياسى" على "فيس بوك" التى تدعو للتحريض ضد الجيش والشرطة وتنظم فعاليات تظاهر مخالفة للقانون.

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مصر 365

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