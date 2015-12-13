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المقاصة: إجراءات قانونية ضد السيد حمدى حال تورطه فى حيازة مخدرات

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المقاصة: إجراءات قانونية ضد السيد حمدى حال تورطه فى حيازة مخدرات المقاصة: إجراءات قانونية ضد السيد حمدى حال تورطه فى حيازة مخدرات
قال وليد هويدى، مدير الكرة بنادى المقاصة، إن إدارة النادى علمت بواقعة ضبط السيد حمدى لاعب الكرة بالنادى فى أحد الكمائن بحوزته أقراص مخدرة "ترامادول" عقب عودته من مدينة الإنتاج الإعلامى بعد لقائه فى برنامج مساء الأنوار تقديم الإعلامى مدحت شلبى، مضيفا أن إدارة النادى حتى الآن لم تتخذ أى قرار بشأن اللاعب لأنه حتى الآن لم تثبت إدانته، وأن النادى سيخذ كل الإجراءات ضده حال ثبوت تورطه فى حيازة الأقراص.

وأضاف هويدى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على دريم، أن الواقعة بدأت أثناء استيقاف ضابط بأحد الأكمنة للاعب للاطلاع على الأوراق الخاصة بالسيارة، بالاضافة إلى الأوراق الثبوتية وتفتيش السيارة بعد مشادة كلامية نشبت بين اللاعب وبين الضابط، تم تفتيش السيارة وعثر بحوزة اللاعب على الأقراص المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.


>- نيابة شبرا الخيمة تحقق مع اللاعب السيد حمدى فى واقعة حيازة أقراص مخدرة
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- حبس السيد حمدى 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تعاطى المخدرات
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