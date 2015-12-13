لطيفة لـ"الحياة": سأتبرع بكامل مستحقات ألبومى الجديد لصندوق "تحيا مصر"

أضافت خلال لقائها ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، أنها لا تمتلك مليارات، لكنها "مستورة" قائلة: "الحمد لله مستورة، ويا رب لك الحمد ويديم عليا النعمة، والقرآن ما أعرف المليار كام صفر أقسم بالله ما أعرف".
موضوعات متعلقة :
>لطيفة لـ"الحياة": الجيش المصرى درع الأمة والعرب بحاجة لنصر مثل 6 أكتوبر
http://www.youm7.com/story/2015/12/13/%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D9%84/2487601#.VmykG0p96M8
لطيفة لـ"الحياة": "مبارك" زعيم ويستحق معاملة أفضل وفخورة بغنائى "اخترناه"
http://www.youm7.com/story/2015/12/13/%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9--%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%89-/2487584#.VmygmUp96M8