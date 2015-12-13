لطيفة لـ"الحياة": سأتبرع بكامل مستحقات ألبومى الجديد لصندوق "تحيا مصر"

أعلنت الفنانة لطيفة، أنها ستتبرع بكل مستحقاتها المالية من ألبومها الجديد لصندوق "تحيا مصر "، موضحة أنها سترسل "شيك" بكافة المستحقات من الشركة الموزعة إلى صندوق "تحيا مصر".

أضافت خلال لقائها ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، أنها لا تمتلك مليارات، لكنها "مستورة" قائلة: "الحمد لله مستورة، ويا رب لك الحمد ويديم عليا النعمة، والقرآن ما أعرف المليار كام صفر أقسم بالله ما أعرف".

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