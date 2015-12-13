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بالفيديو.. لطيفة مهاجمة حلمى بكر: "عيب عليك... رجليا عمر ما بشر شافها"

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بالفيديو.. لطيفة مهاجمة حلمى بكر: "عيب عليك... رجليا عمر ما بشر شافها" بالفيديو.. لطيفة مهاجمة حلمى بكر: "عيب عليك... رجليا عمر ما بشر شافها"
شنت الفنانة لطيفة، هجوماً كاسحاً على المُلحن حلمى بكر، بعدما قال إنها دخلت الفن عقب إعجاب موسيقار الأجيال بساقيها، قائلة:"لا تعليق مش هرد.. راجل كبير وبحترمه وبحترم اللى أكبر منى وله أغانى بحبها، بس فعلاً صدمنى وضحكت".

وأضافت "لطيفة"، خلال لقائه ببرنامج "100 سؤال"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، قائلة: "لا أعرف سبب هجومه على، هاجم أصالة ردت عليه.. وأهلى مربونيش على كده، لكن محمد عبد الوهاب القيمة العظيمة لما شاف رجليا أعجب بى.. بس أقولك عيب جداً فى حق راجل قولت إنك حبيت الموسيقى بسببه، الله يرحمه ربى أجيال عيب جداً يا أستاذ حلمى إنك تقول كده.. رجليا عمر ما بشر شافها .. وأحترم محمد عبد الوهاب، وياريت يفتح الصفحات اللى هددنى بيها.. ربنا يهدى هقوله أيه؟".

لطيفة لـ"الحياة": سأتبرع بكامل مستحقات ألبومى الجديد لصندوق "تحيا مصر"
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