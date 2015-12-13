«خليفة للتميز» يعرّف بأوسمة رئيس مجلس الوزراء

نظم برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ندوة للتعريف بأوسمة رئيس مجلس الوزراء التي يمنحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للموظفين الأكثر تميزاً في الحكومة الاتحادية ضمن جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي.

وتنطلق فئة أوسمة رئيس مجلس الوزراء من رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة خلق البيئة المحفزة لتحقيق التفوق في نتائج أداء القطاع الحكومي وموارده، وتمكين رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساس لمسيرة التميز، والفاعل الرئيس في تشكيل العمل الحكومي على أسس مبتكرة وفق رؤية مستقبلية.

استعداد

وهدفت الندوة التي عقدها البرنامج، ضمن استعداداته لإطلاق الدورة الرابعة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، إلى تحفيز الموظفين على المشاركة وتعزيز المعرفة وتحقيق التفاعل وتوضيح شروط ومعايير الترشح وأسس عملية التقييم.

حضر الندوة نحو 400 موظف حكومي، بينهم مديرو إدارات التطوير المؤسسي وسفراء التميز الحكومي والمرشحون لأوسمة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الفائزين بهذه الفئة في الدورات السابقة، وممثلون عن الجهات الحكومية الاتحادية بالدولة.

تقارير

وأكد محمد النقي مدير إدارة برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في قطاع التميز والريادة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أهمية الندوة في التعريف بفئات جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي بشكل عام، وفئات ومعايير أوسمة رئيس مجلس الوزراء ومنهجية التقييم والمتطلبات الفنية لإعداد تقارير الترشح لها، خاصة بعد إضافة 5 فئات جديدة إلى الأوسمة لتصبح 12 فئة، ما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

وأوضح أن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي يحرص عبر هذه الندوات على نشر المعرفة وتشجيع الموظفين على المشاركة وكيفية الترشح للأوسمة، وتبادل التجارب والخبرات والأفكار حول التميز والاستفادة من خبرات الفائزين بالأوسمة في الدورات الماضية، وتوحيد الجهود والرؤى لتعزيز ثقافة التميز وتبنيها منهجاً مبتكراً في العمل المؤسسي نحو تحقيق أهداف الحكومة ومحاور رؤية الإمارات 2021.

12 فئة

وتضم أوسمة رئيس مجلس الوزراء 12 فئة، تم استحداث خمس منها مؤخراً بالتزامن مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي في مارس الماضي، والفئات الجديدة هي: وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة أو مدير عام، وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مركز خدمة، وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب، ووسام رئيس مجلس الوزراء للموظفين المبتكرين.

وتمنح أوسمة رئيس مجلس الوزراء أيضاً في المجالات التالية: الإشرافي، الإداري، التخصصي، الفني، الميداني، الموظف الجديد، وخدمة المتعاملين.

جوائز

وتهدف جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميّز، وهي أرفع جائزة للتميّز المؤسسي على مستوى الدولة، إلى تعزيز دور الجهات الاتحادية في خدمة المجتمع، ونشر الوعي بمبادئ التميّز وأهميته لحكومة المستقبل، وبناء القدرات الوطنية المتميّزة. وتنقسم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز إلى خمس فئات و22 جائزة، وذلك لتراعي التنوع في طبيعة عمل الجهات، وتلبي أهداف برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في دعم تحقيق الريادة في المجالات كافة.

الجيل الرابع

قدم فريق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي تعريفاً شاملاً بالجيل الرابع لمنظومة التميز الحكومي، وجائزة بفئات أوسمة رئيس مجلس الوزراء، وشرحاً لمعايير التقييم والمشاركة والمتطلبات الفنية لإعداد طلبات الترشح للأوسمة، كما قدم شرحاً شاملاً عن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.