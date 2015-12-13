جواهر القاسمي:دور المرأة أساس في الانتخابات

أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن دور المرأة لا يقل أهمية ومكانة عن دور الرجل في العملية الانتخابية، فالجميع متساوون في واجبهم تجاه إنجاح أعمال اللجنة الانتخابية، كما أنهم متساوون في الحقوق، ومن واجب الأعضاء الذين سيمكنهم أفراد مجتمعهم من الوصول إلى مقاعد المجلس الاستشاري، أن يبحثوا عن إجابة واقعية لسؤال حول ما إذا كانت الخدمات التي تقدم للمواطن على المستوى المطلوب، أم هي دون المستوى الذي نطمح إليه، كي نبحث فيما بعد عن الأسباب، ونعمل على التحسين والتطوير؟.

مشاركون

وأشارت سموها إلى أن أعضاء المجلس الاستشاري، مشاركون مهمون في رسم سياسات الإمارة، ويسبق ذلك إدراكهم للمفهوم السليم للمواطنة، ومن ثم تطبيقه عبر موقعهم في المجلس بحمل الأمانة حين يعبرون عن آرائهم المبنية على الوقائع والحقائق، وحين يحترمون الآراء اﻷخرى عندما تطرح للتداول والنقاش.

مبادرات

وأوضحت سموها أن المبادرات البرلمانية في إمارة الشارقة ليست وليدة اللحظة، بل بدأت في وقت مبكر كآلية من آليات تنشئة الأطفال والشباب على الحياة البرلمانية عبر مجلسي شورى الأطفال، وشورى الشباب .

ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية

وأكد عدد من القيادات النسائية الإماراتية في إمارة الشارقة، على أهمية وضرورة التسجيل في كشوفات الهيئة الانتخابية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال الفترة الراهنة التي بدأت في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى السابع عشر منه، بما فيها أيام العطل والإجازات، وتأتي هذه الخطوة الجديدة في ظل تحقيق مستويات متقدمة من النجاح والتميز والإبداع في الإمارات عموماً، وفي ظل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

مطالبة

وطالبت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة فن، الفتيات والسيدات الإماراتيات بالتسجيل في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، باعتبارها فرصة لتعزيز مشاركة المرأة في صناعة القرار، وتمكينها من المساهمة في عملية التنمية الوطنية، لزيادة حضورها في مختلف قطاعات الحياة، لتكون شريكاً حقيقياً للرجل في المحافظة على ريادة إمارة الشارقة ودولة الإمارات وإنجازاتها الحضارية.

تمكين

وقالت هنا السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، إن تمكين المرأة يعد أحد أبرز المعايير التي تدل على تقدم المجتمع وتطوره، وتعد دولة الإمارات من الدول المتقدمة والمتطورة في مجال تمكين المرأة، حيث تشغل الآن مناصب عليا في جميع قطاعات المجتمع. وقد حققت المرأة في إمارة الشارقة الكثير من النجاحات بفضل الدعم اللا محدود الذي تتلقاه من صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي هيأ لها سبل التعليم والتعلم، ووفر لها مكامن وأسباب النجاح للانخراط في سلك العمل جنباً إلى جنب مع الرجل، من دون أن ينسى سموه بالطبع مكانتها كربّة بيت وأم.

مكاسب

أكدت أميرة بن كرم، رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تمكين المرأة من خلال مشاركتها في انتخابات المجلس الاستشاري، يحقق للمرأة الإماراتية العديد من المكاسب إثر البرامج والمشاريع الخاصة بها التي دشنتها وأصدرتها الحكومة الرشيدة بالإمارة على مدار العقود الماضية.

دعم قيادي

وقالت صالحة غابش، مدير عام المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، إن وصول المرأة إلى هذه المرحلة من المشاركة في التنمية المجتمعية في دولة الإمارات، مؤشر واضح على الدعم اللامحدود للمرأة من قبل القيادات العليا في الدولة، وقد سبق انتخابات المجلس الاستشاري، انتخابات المجلس الوطني، ورأينا مستوى حضور المرأة اللافت في العملية الانتخابية، وتوج ذلك باختيار الدكتورة أمل القبيسي رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي.

مساواة

وقالت ريم بن كرم، مدير الإدارة العامة لمراكز الأطفال بالشارقة، إن المرأة الإماراتية بصفة عامة وجدت من القيادة الحكيمة كل الدعم، وفي مختلف المجالات العلمية والعملية؛ وحرصت الدولة على المساواة بينها وبين الرجل، وهو ما كفله دستور الدولة لها، فهي تتمتع بحقوقها كاملة.

فرص

وأكدت خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة، أن مبادرات حاكم الشارقة، منحت المرأة مزيداً من الفرص التي تحقق ذاتها من خلالها، وتعمل على خدمة وطنها بما يحافظ على تقدمه وريادته، وذلك من خلال تمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات .

وأشارت السركال إلى أن هذه المرحلة الانتخابية هي الأهم على امتداد تاريخ إمارة الشارقة، وتتطلب من المرأة باعتبارها لبنة من لبنات المجتمع أن تكون جزءاً فاعلاً ومؤثراً في الامارة، سواءً بالترشح أو الانتخاب، من أجل مشاركتها في صناعة القرار، وتحقيق المزيد من الإنجازات لشعبها ووطنها.

تثقيف

أوضحت جواهر النقبي، مديرة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، أن مشاركة المرأة في المرحلة الانتخابية سواء ناخبة أو مرشحة، لها أهمية إيجابية للمجتمع، فالمرأة هي ابنة بارة تتعلم من أسرتها منظومة الحياة، وتنطلق بعدها لتصبح معلمة ومربية لأبنائها وحين تشارك في عملية صنع القرار فإنها تعكس صورة الإمارات الناجحة في حضارتها

مشاركة

وأكدت حنان المحمود، مدير قاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات على أهمية المشاركة وبفعالية من خلال الترشيح والانتخاب، وبخاصة لمرشحات الإناث وتابعت إن دور المرأة في إمارة الشارقة في نمو متواصل، بفضل رؤى صاحب السمو الحاكم وقرينته، حيث أتيحت للمرأة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية وعمرها ومؤهلاتها، فرصة شغل مناصب عديدة .

صوت ضروري

قالت سمو الشيخة جواهر القاسمي: عندما نوجه أنظارنا إلى المرأة، فإنني آمل أن تتقدم بخطوات واثقة واستعداد ممنهج إلى الترشح لعضوية المجلس، وألا تكتفي بدور اختيار المرشحين، فصوت المرأة ضروري، وله أهميته في المجلس، على أن يتنوع بتنوع الخدمات والفئات المجتمعية المستفيدة منها، ولا يتوقف دورها عند احتياجات محددة .

اهتمام

قالت عائشة سيف، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، إن المرأة في الشارقة محظوظة، حيث حظيت باهتمام منقطع النظير من قبل حاكم الشارقة، وبدعم واهتمام بالغ من قرينته، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي كما أن جميع المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الحاكم تنم عن اهتمام سموه بالمرأة وبمكانتها وبقدراتها العالية في تنفيذ كل ما يسند لها من مهمات.