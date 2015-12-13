مريم الرومي: وزارة الشؤون الاجتماعية تدعم مفهوم مدينة صديقة للطفل

أطلقت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، مبادرة «استراحة وراحة»، والمقصود هو استراحة للطفل والأم، وتهدف المبادرة إلى تشجيع مراكز التسوق والمطارات والأماكن العامة والحدائق، إلى تخصيص مكان لائق يتميز بالخصوصية للأم للعناية بطفلها، وأن تكون عبارة عن غرفة تتوفر فيها الاحتياجات، وكل ما يسهل على الأم رضاعة طفلها، ويشترط أن تكون هذه الغرفة منفصلة عن دورات المياه، ويفضل أن تكون بعيدة نوعاً ما، وفي مكان هادئ، لإتاحة الفرصة للأم للعناية بطفلها ورضاعته وتغذيته وتغيير ملابسه، وقد تكون هذه الغرفة ثابتة أو متنقلة، وتأتي المبادرة تجاوباً مع إعلان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «الشارقة إمارة صديقة للطفل».

وأكدت معالي مريم الرومي، أن هذه المبادرة تأتي لدعم مفهوم مدينة صديقة للطفل، ومساهمة من وزارة الشؤون الاجتماعية لنشر تجربة إمارة الشارقة وتعميمها، لما لها من آثار إيجابية نافعة وصحية على الأم والطفل على حدٍ سواء، وأن مبادرة الوزارة هي استكمالاً لما بدأته إمارة الشارقة، وبأن كل ذلك يصب لصالح الجهود الوطنية، لتشجيع الرضاعة الطبيعية، وتقوية العلاقة بين الأم وطفلها، من خلال تعزيز وجودها معه ورضاعته رضاعة طبيعية.

عماد المستقبل

وأضافت الرومي أن الطفل قد حظي باهتمام خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الدولة، لأن الطفل عماد المستقبل، ولأن بناءه على أسس سليمة، يعني ضمان مستقبل مزدهر. فاهتمت الدولة بتوفير التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وضمنت حمايته من الإساءة وسوء المعاملة، ووفرت له جميع الحقوق التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل، وها هي اليوم تتوج تلك الإنجازات بالتحول إلى مدن صديقة للطفل، وكانت البداية من إمارة الشارقة، وبما يوفر للطفل أماكن صديقة للرضاعة، وأماكن عامة صديقة للأم والطفل، وأماكن عمل صديقة للأم العاملة، ومرافق صحية صديقة للطفل، وإن تحقيق مثل هذه المبادرة سيكون نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للطفل، كما ستؤسس لانطلاقة جديدة، تشمل إمارات الدولة كافة، لتكون الإمارات كما عَهْدُنا بها، الأفضل عالمياً في الخدمات التي تقدمها للإنسان بشكل عام، وللطفل بشكل خاص.

تجربة ناجحة

وتسعى الوزارة من إطلاق هذه المبادرة، الاقتداء بهذه التجربة الناجحة، تجربة الشارقة إمارة صديقة للطفل، ونشر الوعي بأهميتها، وستعمل الوزارة على التنسيق مع هيئة الإمارات للمقاييس والمواصفات، للعمل على إصدار مواصفة إماراتية خاصة بذلك، بالإضافة إلى تطبيق المعايير العالمية المعتمدة لدى منظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية.