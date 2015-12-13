نهيان بن مبارك: محمد بن زايد حريص على تنمية علاقات الصداقة مع دول العالم

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية الصين الشعبية هي تجسيد حي لحرص سموه الكبير على أهمية تنمية علاقات الصداقة والتعاون مع جميع دول العالم بل وهي أيضاً دليل متجدد على ما تحظى به الإمارات من سياسة خارجية ناجحة تنطلق من حرص كامل على أن تكون الدولة مصدر خير ورخاء وسلام واستقرار في العالم كله، وهذه الزيارة الميمونة هي تعبير قوي عن المكانة المهمة لدولة الإمارات بين دول العالم أجمع.

وأضاف معاليه في تصريح بمناسبة زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين والتي تبدأ اليوم: «إن هذه المكانة المرموقة لدولة الإمارات بين دول العالم قد أرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عليه رحمة الله ورضوانه، وقد تأكدت هذه المكانة واستمرت في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي ظل العمل الجاد والمخلص لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكذلك بفضل الجهود العظيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وما يقوم به سموه من دور قيادي فاعل ومرموق في سبيل تحقيق التواصل الإيجابي مع كل أقطار العالم لتكون دولة الإمارات دائماً هي بلد التعاون والحكمة والتقدم والنماء وإخوانهم الكرام أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات».

وأوضح معاليه إن هذه الزيارة المهمة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأتي وسط ظروف عالمية متغيرة ومتطورة وتسلط الضوء على حقيقة أن كلاً من الإمارات والصين يمثل اهتماماً خاصاً على مستوى العالم.. كلاهما له تأثير كبير على كل التغيرات والتطورات الدولية.. كلاهما يدرك أن التعاون بينهما في كل المجالات أمر ضروري ومطلوب لتشكيل مستقبل التقدم والسلام في العالم.. وأن من المهم أن يكون التعاون بين البلدين نموذجاً للتعاون الدولي الناجح والبناء.

وقال معاليه: «إنني أعبر عن اعتزازي الكبير بما تؤكده هذه الزيارة الناجحة من أن العلاقات القوية بين شعبي البلدين إنما تقوم على أساس التبادل الثقافي والحضاري بيننا انطلاقاً مما تحظى به الإمارات والصين معاً من حضارات عريقة وتراث ثقافي واسع ومهم وتاريخ ممتد في التجارة وتبادل المعارف وانتقال الأفكار والأشخاص بين البلدين.. نحن مع الصين كنا دائماً جزءاً أساسياً من طريق الحرير القديم.. كما أننا الآن معاً أيضاً جزء مهم من طريق الحرير الجديد بما يمثله ذلك من حرص مشترك بين بلدينا على تشجيع التجارة الدولية وتحقيق السلام بين دول العالم وتنمية اقتصاد المعرفة في العالم كله وعلى إرساء قواعد العمل المشترك بيننا على قواعد قوية في جميع المجالات وعلى كل المستويات».

فخر

عبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك عن فخره واعتزازه بما يحظى به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من خصائص القيادة الناجحة التي وهبها الله له.وقال معاليه: «هذه الزيارة تؤكد لنا كيف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو قائد يحب شعبه ويثق فيه والشعب يبادله الشعور نفسه، هو قائد يعرف آمال وطموحات وطنه ويسير بثقة في سبيل تحقيقها.. قائد قادر دائماً على اتخاذ القرار الصائب بحسم وعزم والتزام.. قائد يضع لنا جميعاً توقعات عالية للأداء، قائد نرى معه نحن أبناء وبنات الإمارات طريقنا نحو المستقبل وبكل وضوح، كما أننا نتحمل مسؤولياتنا في ظل قيادته بكل عزم وثقة نعتز معه بمواقف دولتنا الغالية في مناصرة قضايا الحق والعدل والسلام في كل مكان».