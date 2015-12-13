المعلا يختتم مشاركته في قمة الحياد بتركمانستان

عاد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء أمس، بعد أن ترأس وفد الدولة المشارك في مؤتمر القمة العالمي لسياسة الحياد بجمهورية تركمانستان.

وكان في استقبال سموه لدى عودته، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، وعدد من المسؤولين.

وعاد في معية سموه الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين.

وكان صاحب السمو حاكم أم القيوين قد شهد افتتاح مؤتمر القمة العالمي لسياسة الحياد بتركمانستان الذي افتتحه قربان بيردى محمدوف رئيس تركمانستان. وقد قام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا أمس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للحياد بالعاصمة التركمانية عشق أباد.

وقال رئيس جمهورية تركمانستان إن العدد الكبير من المشاركين يدل على توافر الإمكانيات الكبيرة لتوظيف الحياد والتنمية والأمن، مشيراً إلى أن الحياد التركماني يساعد على تحقيق الأهداف الدولية في إحلال السلام.