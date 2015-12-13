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حظك اليوم برج الميزان يوم الإثنين 2015/12/14

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حظك اليوم برج الميزان يوم الإثنين 2015/12/14 حظك اليوم برج الميزان يوم الإثنين 2015/12/14
 

 

توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:
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تحصل على ترقية فى العمل، وتنقل على مكان ومنصب جديدين، حاول الاستفادة من خبراتك السابقة، واستمع للناس أكثر مما تتحدث.
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توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:
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حب من الماضى يناديك، أو يظهر أمامك فجأة، لا تحن إلى الذكريات الأليمة، وتذكر لماذا كان الفراق من البداية حتى لا تكرر أخطاء الماضى مرة آخرى.
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توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:
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تشعر بالنشاط والحيوية، وتبدأ فى اتباع نظام صحى جيد، استمر ولا تستسلم، فأنت على وشك الحصول على حياة جديدة بسبب صحتك وقوامك.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
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برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصه تجعله حبيب مثالى ومضحى حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جداً، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل ، وعن حظ برج الميزان اليوم الأحد يرى علماء الفلك والأبراج أن الدنيا تفتح لك أبوابها، والسعادة على بعد خطوتين فقط منك، وستأتيك الفرحة فى صورة شخص أو شيء، بشرط واحد وهو أن تبدأ انت بالبحث عنها.

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