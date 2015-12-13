حظك اليوم برج العقرب الإثنين 2015/12/14

على الجانب المهنى:
>اليوم حاول ان تكون اكثر هدوءا حتى تستطيع تجاوز الاضطرابات التى يشهدها محيط العمل بدون احتياج مساعدة احد من الزملاء.
على الجانب العاطفى:
>تحتاج للشريك بجانبك هذه الفترة، فلا تتكبر ان تشعره بذلك وتمنح له الوقت الكافِ لكى يساعدك على تحقيق ذلك.
على الجانب الصحى:
> ليس لديك إرادة قوية فى الوصول الى الوزن المثالى والجسم الرشيق، ولذلك عليك أن تأخذ قراراً حاسماً بشأن ذلك ولا تترك نفسك للاكلات السريعة والدسمة.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>أجواء العمل تنغص عليك وتثير غضبك فتمنعك من التركيز، حاول إيجاد الحلول التى تستطيع أن تخرج بها من هذه الحالة المزاجية السيئة بسرعة.