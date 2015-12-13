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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 2015/12/14

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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 2015/12/14 حظك اليوم برج العقرب الإثنين 2015/12/14

على الجانب المهنى:


>اليوم حاول ان تكون اكثر هدوءا حتى تستطيع تجاوز الاضطرابات التى يشهدها محيط العمل بدون احتياج مساعدة احد من الزملاء.

على الجانب العاطفى:


>تحتاج للشريك بجانبك هذه الفترة، فلا تتكبر ان تشعره بذلك وتمنح له الوقت الكافِ لكى يساعدك على تحقيق ذلك.

على الجانب الصحى:


> ليس لديك إرادة قوية فى الوصول الى الوزن المثالى والجسم الرشيق، ولذلك عليك أن تأخذ قراراً حاسماً بشأن ذلك ولا تترك نفسك للاكلات السريعة والدسمة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>أجواء العمل تنغص عليك وتثير غضبك فتمنعك من التركيز، حاول إيجاد الحلول التى تستطيع أن تخرج بها من هذه الحالة المزاجية السيئة بسرعة.

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مصر 365

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