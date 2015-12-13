حظك اليوم برج القوس الإثنين 2015/12/14

على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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لا تدع الأحداث الكئيبة التى تحدث من حولك تؤثر على اداء مهامك، فأنت من الاشخاص المجتهدين والمخلصين فى عملك، فحاول ان تخرج من هذه الأجواء سريعاً.اتخاذ القرارات السليمة التى من شأنها أساسية وتغيير فى حياتك العاطفية بدون تفكير وبحث عميق لا يقودك الى الندم فيما بعد.يصل جسدك الى وزن غير محبب بالنسبة لك ولا تستطيع حينها السيطرة علمه الأمر، فحاول أن تلحق نفسك سريعاً.تحتاج إلى تثقيف نفسك، فأنت تحتاج الى القراءة الدائمة والمستمرة حتى تستطع الوصول الى النتائج المرضية التى تبحث عنها.

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