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حظك اليوم برج القوس الإثنين 2015/12/14

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حظك اليوم برج القوس الإثنين 2015/12/14 حظك اليوم برج القوس الإثنين 2015/12/14
 

 

على الصعيد المهنى:
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لا تدع الأحداث الكئيبة التى تحدث من حولك تؤثر على اداء مهامك، فأنت من الاشخاص المجتهدين والمخلصين فى عملك، فحاول ان تخرج من هذه الأجواء سريعاً.
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على الصعيد العاطفى:
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اتخاذ القرارات السليمة التى من شأنها أساسية وتغيير فى حياتك العاطفية بدون تفكير وبحث عميق لا يقودك الى الندم فيما بعد.
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على الصعيد الصحى:
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يصل جسدك الى وزن غير محبب بالنسبة لك ولا تستطيع حينها السيطرة علمه الأمر، فحاول أن تلحق نفسك سريعاً.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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تحتاج إلى تثقيف نفسك، فأنت تحتاج الى القراءة الدائمة والمستمرة حتى تستطع الوصول الى النتائج المرضية التى تبحث عنها.

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