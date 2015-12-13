حظك اليوم برج القوس الإثنين 2015/12/14

على الصعيد المهنى: لا تدع الأحداث الكئيبة التى تحدث من حولك تؤثر على اداء مهامك، فأنت من الاشخاص المجتهدين والمخلصين فى عملك، فحاول ان تخرج من هذه الأجواء سريعاً.
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على الصعيد العاطفى: اتخاذ القرارات السليمة التى من شأنها أساسية وتغيير فى حياتك العاطفية بدون تفكير وبحث عميق لا يقودك الى الندم فيما بعد.
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على الصعيد الصحى: يصل جسدك الى وزن غير محبب بالنسبة لك ولا تستطيع حينها السيطرة علمه الأمر، فحاول أن تلحق نفسك سريعاً.
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توقعات علماء الفلك لبرج القوس: تحتاج إلى تثقيف نفسك، فأنت تحتاج الى القراءة الدائمة والمستمرة حتى تستطع الوصول الى النتائج المرضية التى تبحث عنها.
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