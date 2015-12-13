حظك اليوم برج الثور الإثنين 2015/12/14

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تراودك رغبة شديدة فى اتخاذ خطوة للخروج من العش وبدء مرحلة جديدة كما يحدث معك من وقتٍ لآخر. تحتاج إلى مغامرة جديدة وبعض الثقة، لا تنظر إلى الوراء وبدلاً من ذلك تطلع بثقة نحو المستقبل.>حسك السليم سيساعدك كثيرًا فى إيجاد حل لمشاكل العلاقة العاطفية الشائكة اليوم، ومع ذلك لا تزال غير قادرًا على الاستمتاع بعلاقتك الرومانسية، ولكن يجب أن تبذل قصارى جهدك للعودة للمسار الصحيح فى أقرب وقت ممكن. لديك فرصة لإحراز تقدم حقيقى مع من تحب ما دمت لا تضيع الوقت فى الأوهام.>المسكنات الكثيرة التى تناولتها فى الماضى يمكن أن تستنزف طاقتك الثمينة بدلاً من أن تحافظ عليها وتستفيد منها بشكل إيجابي. فى الفترة المقبلة أنت عرضة للصراعات النفسية وتبذل قصارى جهدك للتركيز على الجانب الإيجابى لتشعر بتحسن.>تغير حالتك المزاجية بشكل سريع طوال الوقت قد لا يتحمله المحيطون بك لفترة طويلة، فالناس لديهم القليل من الصبر لأولئك الذين تتبدل شخصيتهم من لحظة إلى أخرى، وقد يشعرون بأن ذلك لا يبعث على الثقة فيهم، لذلك حاول القيام بكل ما يلزم لوضع نفسك فى عقلية متوازنة.

من المهم بالنسبة لك أن تحاول أن تظهر فى أفضل صورة ممكنة، لذا عليك أن تحاول أن تتحكم فى نوبات غضبك قدر الإمكان.