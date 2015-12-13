حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوم الإثنين 2015/12/14

حظك اليوم برج الأسد

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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على الجانب العاطفى:

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على الجانب الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/12/13

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/12/13

>على الجانب المهنى:

على الجانب العاطفى:

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على الجانب الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 2015/12/13

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم برج القوس الأحد 2015/12/13

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

حظك اليوم برج الميزان يوم الأحد/12/2015 13

>توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

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توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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حظك اليوم برج الدلو السبت 2015/12/13

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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حظك اليوم برج الحمل السبت 2015/12/13

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأحد /12/2015 13

>توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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حظك اليوم برج الجدى يوم الأحد /12/2015 13

>توقعات لبرج الجدى على الصعيد المهنى:

توقعات لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

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توقعات لبرج الجدى على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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حظك اليوم برج الثور السبت 2015/12/13

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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>أمامك فرصة لحل خلافتك مع زملاء العمل، فيمكن أن تفاتح زميلك فى المشكلة وتتناقش معه للوصول لحل فورى وسريع، ويمكنك اليوم أن تنجز مهامك المؤجلة وترتب أفكارك بشكل منظم، لأن ذهنك صافى ومرتب، ويجب أن تفتح باب التعاون مع زملائك فى العمل حتى تنجز ما تريد أن تحققه واليوم هو يوم منتج ومنظم تستطيع إنجاز كل المهام المطلوبة منك بسهولة.تعيش فى علاقة حب جديدة، حيث ينتظرك فتى أو فتاة أحلامك لتفاتحه وتعترف له بحبك، جرب هذا الأمر وسيكون له نتائج إيجابية على حياتك العاطفية، تلاحظ اهتمام شريك حياتك المستقبلى بك ويجب أن تعترف له بحبك، وهناك مجموعة من الأشياء المشتركة بينك وبينه تزداد وضوحاً يوماً بعد يوم.يجب أن تهتم بصحتك وتقوم باستخدام وسائل التدفئة المناسبة منعاً لحدوث نزلة برد شديدة، وابتعد عن التخفيف من ملابسك وقم بتناول الأغذية الغنية بفيتامين c، وكذلك الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية.يرى علماء الفلك والأبراج أنك اليوم تمر بيوم حيوى وجميل وتمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء فى أعمالك بذهن صافى وصحة جيدة ولكن يجب أن تؤمن مستقبلك للحفاظ على حالة الاستقرار والثبات الموجودة لديك فى الوقت الحالى.>الأجواء هادئة اليوم فى عملك، مما يساعدك على العمل بزهن صافى وبال رايق، مما يساعدك على إنجاز العديد من الاعمال التى كانت موكله اليك.اليوم تذهب مع الشريك فى نزهه ليلية تساعداكم على الاقتراب من بعضكما اكثر والابتعاد عن أجواء المشاكل.النوم الكافى طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وطريقك المضمون للحصول على الصحة الجيدة.لو كنت تبحث عن ترقية او مكافأة من عملك لهذا الاسبوع حاول أن تبحث باستمرار عن الأعمال التى تجعلك متميز، كما عليك أن تبذل الكثير من الجهد والإتقان.>تواجه أعباء وضغوط فى العمل خلال الوقت الحالى، لذا ابدأ بتخفيف الأثقال عن عاتقك لأن الأمر سوف يزداد صعوبة، يجب عدم إضاعة الوقت فى الأشياء غير الضرورية حتى لا تفقد طاقتك وحيويتك، وواجه المشكلات بجرأة وشجاعة وبدون خوف ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد حتى تصل إلى تحقيق أهدافك وقسم أهدافك إلى أهداف طويلة وقصيرة الأجل.تواجه مشاكل عاطفية مع شريك حياتك، ولكن يجب أن تتحدثا سوياً حتى تزيل كل آثار الخلاف، ويجب أن تفتح قلبك له ويفتح قلبه لك، ويجب أن تتغلب على سوء الفهم بينك وبين الأصدقاء والأشخاص المقربين.تواجه بعض المشاكل الصحية نتيجة عاداتك الغذائية الخاطئة، يجب أن تبتعد عن هذه العادات وتهتم بصحتك وراحتك قليلاً، لذا قم بأخذ قسطاً من الراحة على مدار اليوم، وإن لم تستطع قم بأخذ إجازة من العمل اليوم، فأنت بحاجة إلى الراحة والاسترخاء.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه مشكلات كثيرة فى حياتك، لذا يجب أن تخفف عن عاتقك هذه الأثقال والضغوط، وتعامل مع الضغوط يوماً بيوم ولا تؤجلها للغد حتى لا تتفاقم هذه المشكلات بدون إضاعة الكثير من الوقت أو إهدار الكثير من الطاقة واهتم بصحتك قدر الإمكان لتحقق ما تتمنى وترغب من أحلام وأهداف مستقبلية.>اليوم حاول ان تكون اكثر هدوءا حتى تستطيع تجاوز الاضطرابات التى يشهدها محيط العمل بدون احتياج مساعدة احد من الزملاء.تحتاج للشريك بجانبك هذه الفترة، فلا تتكبر ان تشعره بذلك وتمنح له الوقت الكافِ لكى يساعدك على تحقيق ذلك.ليس لديك إرادة قوية فى الوصول الى الوزن المثالى والجسم الرشيق، ولذلك عليك أن تأخذ قراراً حاسماً بشأن ذلك ولا تترك نفسك للأكلات السريعة والدسمة.أجواء العمل تنغص عليك وتثير غضبك فتمنعك من التركيز، حاول إيجاد الحلول التى تستطيع أن تخرج بها من هذه الحالة المزاجية السيئة بسرعة.>تواجه تحديات كبيرة فى العمل وتشعر أنك تتحمل أكثر من طاقتك من المهام المستحيلة، وبدلاً من أن تتحمل أعباء أو تواجه هموماً من هذه المهام فقد يساعدك هذا فى التوصل إلى حلول مبتكرة، ولا ترفض المساعدة من الآخرين وبدلاً من ذلك افتح قلبك بصدر رحب لزملائك وساعدهم وكن ودوداً ومتعاوناً قدر الإمكان.تواجه مشاكل مع شريك حياتك بسبب قلة الصبر على شريك حياتك، وكذلك أنك تضعه تحت ضغوط دائمة بسبب غيرتك الشديدة وإيقاعه فى المشاكل بصفة مستمرة ويجب الصبر على المشكلات لإيجاد حل لها.صحتك جيدة اليوم ولكن العصبية لن تفيدك اعلم ذلك جيداً ولا تضغط على عقلك بالتفكير المتزايد فى المشكلات وانظر للأمور بنظرة مختلفة تجد حلاً لكل الأمور حولك بدلاً من النظرة الكئيبة والسوداوية.توقع علماء الفلك والأبراج أنك تقابل التحديات بصورة متكررة اليوم، ولكن يجب أن تتحمل مسئولية هذه التحديات وتواجهها بقدر المستطاع وتوفر طاقتك للأشياء الهامة بدلاً من إضاعة الوقت فى الانشغال بأمور جانبية وغير أساسية، ولا تستهلك كل طاقتك فى العمل واخلق وقتاً لحياتك الشخصية، ويجب أن تهتم لصحتك جيداً لأن العصبية الزائدة سوف تنعكس بشكل سلبى للغاية.>لا تدع الأحداث الكئيبة التى تحدث من حولك تؤثر على اداء مهامك، فأنت من الاشخاص المجتهدين والمخلصين فى عملك، فحاول ان تخرج من هذه الأجواء سريعاً.اتخاذ القرارات السليمة التى من شأنها أساسية وتغيير فى حياتك العاطفية بدون تفكير وبحث عميق لا يقودك الى الندم فيما بعد.يصل جسدك الى وزن غير محبب بالنسبة لك ولا تستطيع حينها السيطرة علمه الأمر، فحاول أن تلحق نفسك سريعاً.>تحتاج إلى تثقيف نفسك، فأنت تحتاج الى القراءة الدائمة والمستمرة حتى تستطع الوصول الى النتائج المرضية التى تبحث عنها.>تحصل على ترقية فى العمل، وتنقل على مكان ومنصب جديدين، حاول الاستفادة من خبراتك السابقة، واستمع للناس أكثر مما تتحدث.حب من الماضى يناديك، أو يظهر أمامك فجأة، لا تحن إلى الذكريات الأليمة، وتذكر لماذا كان الفراق من البداية حتى لا تكرر أخطاء الماضى مرة آخرى.تشعر بالنشاط والحيوية، وتبدأ فى اتباع نظام صحى جيد، استمر ولا تستسلم، فأنت على وشك الحصول على حياة جديدة بسبب صحتك وقوامك.برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصه تجعله حبيب مثالى ومضحى حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جداً، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل ، وعن حظ برج الميزان اليوم الأحد يرى علماء الفلك والأبراج أن الدنيا تفتح لك أبوابها، والسعادة على بعد خطوتين فقط منك، وستأتيك الفرحة فى صورة شخص أو شيء، بشرط واحد وهو أن تبدأ انت بالبحث عنها.>من المتوقع أن تبدأ فترة رائعة من حياتك المهنية خلال أربعة أسابيع من اليوم، وهى فرصة كبيرة لتدفع نفسك قدمًا نحو تحقيق أهدافك السنوية، ويمكنك تحقيق قدر كبير من الإنجازات باستغلال طاقتك العالية للغاية.خيالاتك الرومانسية وأوهامك ليست مجرد مضيعة للوقت، لأنها تحمل إشارات مهمة للوضوع الحالى فى حياتك الرومانسية وعليك أن تستفيد منها من خلال النظر إليها بعقل وقلب مفتوح، قد تكتشف شيئًا مهما عن علاقتك العاطفية فى الوقت القريب طالما تتعامل مع المشكلة بطريقة موضوعية مع الرموز القادمة من اللاوعى الخاص بك.أنت بحاجة للتعبير عن نفسك بشكل أفضل قبل فوات الآوان فمشاعرك المكبوتة لفترة طويلة جدًا تؤدى إلى مشاكل صحية من ضغط وتوتر لذلك يجب أن تكون واعيًا بضرورة التواصل بوضوح فى مكان عملك وعلاقاتك الاجتماعية والعاطفية.بالاهتمام بقدراتك على التواصل اليوم يمكنك أن تقوم باتصالات كبيرة فى مختلف السياقات الاجتماعية، يمكنك أن تنجز شيئًا مهما اليوم وتستغل قدراتك فى التواصل من أجل الإصلاح بين الناس بشكل أفضل من أى شخص آخر وهو ما يعزز موقفك فى العمل وفى الحياة الاجتماعية.>هذا اليوم سيكون رائعًا بالنسبة لك على العديد من المستويات، أهمها أنك ستبدأ مرحلة جديدة فى الحياة العملية والتى ستشجعك على توحيد جهودك مع الآخرين وسيكون لديك ميول نحو التوسع الاجتماعى فى العمل.تبذل جهدًا من أجل الحفاظ على كلمتك وأحد الوعود المهمة بالنسبة لك، وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجابًا على علاقة حبك خاصة حين يلاحظ شريكك مدى وفائك بمسؤوليتك وأنك تحاول القيام بأفضل ما لديك فى الوقت الحالى للالتزام بوعودك.ستعانى اليوم بعض الآلام والأوجاع الواضحة وربما يكون من المفيد أن تمارس بعض التمارين لا سيما تمارين التمدد ولا بأس بالقليل من اليوجا لتبدأ فى الشعور بالنشاط مرة أخرى. بشكل عام صحتك جيدة ولكنك بحاجة للتركيز على نمط الحياة الصحى وممارسة الرياضة بانتظام وستجد أن هذا ينعكس عليك إيجابًا.بينما يخف حمل الأمور فى حياتك الشخصية عليك وتبدو أكثر إشراقًا فى الوقت الحالى، يمكن أن تتوقع بعض الأحمال الثقيلة والساخنة فى الجوانب العملية من يومك، وهذا بالتأكيد لن يكون سهلاً من حيث التفاوض أو إجراء لعبة السلطة ولكن مهما كانت التجربة قاسية ستتعلم بعض الدروس التى لا تقدر بثمن فحاول اغتنام الفرصة.>تقع فى مشكلة كبيرة، أو يسبب زميل فى العمل وقيعة بينك وبين المدير، أحذر فالشر لن يأتيك إلا من الأقربون، والثقة المفرطة فى الأشخاص هى التى ستتسبب فى وقوعك.يدخل شخص جديد على حياتك، وتشعر أنه يعوضك عن أوقات سيئة كثيرة احتجت فيها للحب ولم تجده، ودع وحدتك، وأكمل دربك مع هذا الشخص، لأنه مكافأة من القدر لك على انتظارك.تستعيد نشاطك وقوتك البدنية، وتشعر أنه ثم ارتياح فى جسمك، لا ترهق نفسك فى العمل كثيراً ، ولا تقسو على جسمك وتحمله أكثر مما يمكنه احتماله.برج الجوزاء برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الآخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأدائه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة.>ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى.> وعن حظ برج الجوزاء اليوم الأحد، يتوقع علماء الفلك دخول تغيير كبير فى حياتك اليوم، ربما يكون عمل أو شخص جديد، افتح باب الطموح والأمل، ولا تستسلم للمصاعب مع أول مشكلة تقابلك.>تبدأ فى مشروع جديد، او مع شخص جديد، لا تحزن على انجازات الماضى كثيراً، فالقادم أفضل بالتأكيد، والشخص الذى قام بعمل هذه اإنجازات اليوم، وأنت وحدك قادر على صنع أفضل منها اليوم وغداً.الوقت حان لتأخذ القرار الذى طالما أجلته، لا ترفض الحب، فهذه هى الفرصة الأخيرة التى ستتيحها لك الحياة، أجعل القلب عامراً بالسعادة، وكفى وحدة عند هذا الحد.تستعيد صحتك، وتشعر أن فى حالة نفسية أفضل بسبب الأصدقاء، استمر فى جذب الأخبار الجيدة، وابتعد عن أى شيء من شأنه أن يعكر صفوك، او يتسبب فى أزمة صحية جديدة لك.برج الجدى برج ترابي، ويصنف بـأنه روتينى جداً، ومحب للحفاظ على العادات والتقاليد، لا يغير نظامه بسهوله، ويفضل الاحتفاظ بصفات النبلاء مهما تغير المجتمع من حوله.>ويحاول صاحب برج الجدى طوال الوقت رؤية الأمور من منظور واحد، ومراجعة والتركيز على القيام بمهمة واحدة بشكل متقن، كما يتفنن فى الأعمال اليدوية والحرفية التى تتطلب تركيز عالى من اصحابها.> وعن حظ برج الجدى اليوم الأحد، يتوقع علماء الفلك أن البدايات الجديدة تكون دائماً أفضل، وأن تذهب متأخراً فى الاتجاة الصحيح أفضل من ألا تذهب أصلا، ابتعد عن المشاكل أو أجلها قدر الإمكان، ولا تبدأ فى جر شكل أى شخص أمامك لأنك ستندم على عواقب فعلتك فيما بعد.>تراودك رغبة شديدة فى اتخاذ خطوة للخروج من العش وبدء مرحلة جديدة كما يحدث معك من وقتٍ لآخر. تحتاج إلى مغامرة جديدة وبعض الثقة، لا تنظر إلى الوراء وبدلاً من ذلك تطلع بثقة نحو المستقبل.حسك السليم سيساعدك كثيرًا فى إيجاد حل لمشاكل العلاقة العاطفية الشائكة اليوم، ومع ذلك لا تزال غير قادرًا على الاستمتاع بعلاقتك الرومانسية، ولكن يجب أن تبذل قصارى جهدك للعودة للمسار الصحيح فى أقرب وقت ممكن. لديك فرصة لإحراز تقدم حقيقى مع من تحب ما دمت لا تضيع الوقت فى الأوهام.المسكنات الكثيرة التى تناولتها فى الماضى يمكن أن تستنزف طاقتك الثمينة بدلاً من أن تحافظ عليها وتستفيد منها بشكل إيجابي. فى الفترة المقبلة أنت عرضة للصراعات النفسية وتبذل قصارى جهدك للتركيز على الجانب الإيجابى لتشعر بتحسن.تغير حالتك المزاجية بشكل سريع طوال الوقت قد لا يتحمله المحيطون بك لفترة طويلة، فالناس لديهم القليل من الصبر لأولئك الذين تتبدل شخصيتهم من لحظة إلى أخرى، وقد يشعرون بأن ذلك لا يبعث على الثقة فيهم، لذلك حاول القيام بكل ما يلزم لوضع نفسك فى عقلية متوازنة.>من المهم بالنسبة لك أن تحاول أن تظهر فى أفضل صورة ممكنة، لذا عليك أن تحاول أن تتحكم فى نوبات غضبك قدر الإمكان.