افتتاح مهرجان القراءة الثانى بجامعة المنصورة

افتتحت، مساء أمس، فعاليات مهرجان قراءة المنصورة الثانى بجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، وتنظيم الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب ومؤسسة دوم للثقافة وفريق عيش للناس بقاعة الدكتور المهدى البسوسى بمستشفى الأطفال، بحضور الفنانين: أشرف عبد الغفور، حلمى فودة، سامح الصريطى، سلوى محمد على، منال سلامة، مفيد عاشور، فردوس عبد الحميد، والدكتور خالد الخميسى رئيس مؤسسة دوم للثقافة.

وقدم الدكتور رضا سيد أحمد الشكر لإدارة جامعة المنصورة على الدعم الذى قدمته لتنظيم المهرجان، كما أشار إلى أن الكلية تسعد لاستضافة مثل هذه المهرجانات المهمة، فهى معقل العلوم الإنسانية ومثل هذه الندوات والمهرجانات نسعى إليها، كما أكد أن مصر تمتلك ما لا يمتلكه الآخرون من ميراث الثقافة.

وأشار إلى أن ضيوف المهرجان من نجوم الفن المصرى أصحاب رسالة، ونحن نتمنى أن تعود مصر لريادتها فى الثقافة والفنون، وأن نبتعد عن استيراد الفنون والثقافة التى لا تعبر عن الشعب المصرى وقيمه المجتمعية، وتم خلال الافتتاح تقديم الدروع للفنانين وتكريم الدكتورة سحر الموجى.



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