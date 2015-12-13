حظك اليوم برج الأسد الإثنين 2015/12/14

حظك اليوم لبرج الأسد:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

>أمامك فرصة لحل خلافتك مع زملاء العمل، فيمكن أن تفاتح زميلك فى المشكلة وتتناقش معه للوصول لحل فورى وسريع، ويمكنك اليوم أن تنجز مهامك المؤجلة وترتب أفكارك بشكل منظم، لأن ذهنك صافى ومرتب، ويجب أن تفتح باب التعاون مع زملائك فى العمل حتى تنجز ما تريد أن تحققه واليوم هو يوم منتج ومنظم تستطيع إنجاز كل المهام المطلوبة منك بسهولة.>تعيش فى علاقة حب جديدة، حيث ينتظرك فتى أو فتاة أحلامك لتفاتحه وتعترف له بحبك، جرب هذا الأمر وسيكون له نتائج إيجابية على حياتك العاطفية، تلاحظ اهتمام شريك حياتك المستقبلى بك ويجب أن تعترف له بحبك، وهناك مجموعة من الأشياء المشتركة بينك وبينه تزداد وضوحاً يوماً بعد يوم.>يجب أن تهتم بصحتك وتقوم باستخدام وسائل التدفئة المناسبة منعاً لحدوث نزلة برد شديدة، وابتعد عن التخفيف من ملابسك وقم بتناول الأغذية الغنية بفيتامين c، وكذلك الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية.>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:>يرى علماء الفلك والأبراج أنك اليوم تمر بيوم حيوى وجميل وتمر بفترة استقرار، وبإمكانك الآن البدء فى أعمالك بذهن صافى وصحة جيدة ولكن يجب أن تؤمن مستقبلك للحفاظ على حالة الاستقرار والثبات الموجودة لديك فى الوقت الحالى.