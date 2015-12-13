حظك اليوم برج الجدى يوم الإثنين 2015/12/14

توقعات لبرج الجدى على الصعيد المهنى:

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توقعات لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

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توقعات لبرج الجدى على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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تبدأ فى مشروع جديد، او مع شخص جديد، لا تحزن على انجازات الماضى كثيراً، فالقادم أفضل بالتأكيد، والشخص الذى قام بعمل هذه اإنجازات اليوم، وأنت وحدك قادر على صنع أفضل منها اليوم وغداً.الوقت حان لتأخذ القرار الذى طالما أجلته، لا ترفض الحب، فهذه هى الفرصة الأخيرة التى ستتيحها لك الحياة، أجعل القلب عامراً بالسعادة، وكفى وحدة عند هذا الحد.تستعيد صحتك، وتشعر أن فى حالة نفسية أفضل بسبب الأصدقاء، استمر فى جذب الأخبار الجيدة، وابتعد عن أى شيء من شأنه أن يعكر صفوك، او يتسبب فى أزمة صحية جديدة لك.برج الجدى برج ترابي، ويصنف بـأنه روتينى جداً، ومحب للحفاظ على العادات والتقاليد، لا يغير نظامه بسهوله، ويفضل الاحتفاظ بصفات النبلاء مهما تغير المجتمع من حوله.>ويحاول صاحب برج الجدى طوال الوقت رؤية الأمور من منظور واحد، ومراجعة والتركيز على القيام بمهمة واحدة بشكل متقن، كما يتفنن فى الأعمال اليدوية والحرفية التى تتطلب تركيز عالى من اصحابها.> وعن حظ برج الجدى اليوم الأحد، يتوقع علماء الفلك أن البدايات الجديدة تكون دائماً أفضل، وأن تذهب متأخراً فى الاتجاة الصحيح أفضل من ألا تذهب أصلا، ابتعد عن المشاكل أو أجلها قدر الإمكان، ولا تبدأ فى جر شكل أى شخص أمامك لأنك ستندم على عواقب فعلتك فيما بعد.

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